منتخب اليد للناشئين يكثف تحضيراته لـ«الألعاب الخليجية للشباب»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يواصل منتخب ناشئي اليد تحضيراته المكثفة للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية للشباب «الإمارات 2024» التي ستقام خلال الفترة من 16 أبريل ولغاية 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد» ويخوض منتخبنا تدريباته اليومية تحت إشراف الجهاز الفني الوطني المكون من خالد أحمد وإبراهيم الأميري وطارق إبراهيم وخميس السويدي مدير المنتخب، وبمتابعة دؤوبة من فيصل الطواش عضو اتحاد اليد رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين، حيث تضم قائمة المنتخب الأولية 18 لاعباً من مواليد 2006 فما فوق وفق اللوائح الفنية ونظام الأولمبياد الخليجي والذي خصص للشباب والشابات تحت 18 سنة.

برنامج

وضع الجهاز الفني للمنتخب برنامجاً مكثفاً للمنتخب بمحطة إعداده الأخيرة لتتواصل مع محطات إعداده المحلية السابقة، والتي بدأت بالتجمعات، منذ بداية شهر مارس الجاري، وكانت هناك 3 تجمعات خلال هذه الفترة، وكانت بهدف اختيار اللاعبين المناسبين لتشكيلة المنتخب بتلك الفترة، وسيخضع المنتخب من السبت المقبل لتدريبات في الثامنة مساء على مدار الأسبوع في نادي شباب الأهلي وصالة مدرسة الاتحاد بالممزر لغاية الأربعاء المقبل حيث سيخوض المنتخب مباراة ودية مع فريق شباب الشارقة ويمنح المنتخب راحة لقضاء عيد الفطر، ويعود المنتخب للتدريبات في 12 أبريل ولغاية 16 الذي سيشهد إقامة معسكر داخلي بنادي الحمرية يتخلله مباراتان وديتان مع أندية الإمارات للوقوف على جهوزية المنتخب واختيار عناصره التي ستشارك في هذا المحفل الخليجي والذي تم تحديد إقامة منافساته في الشارقة.

تجربة

من جانبه، أشار إبراهيم الأميري مساعد مدرب المنتخب، إلى أن منتخبنا قد خاض مباراة تجريبية مع فريق نادي البطائح وبعيداً عن الفوز والخسارة رغم أن منتخبنا حقق الفوز بفارق 9 أهداف، إلا أن المباراة كانت بمجملها جيدة وقف الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد أحمد، على مستوى اللاعبين في الدفاع والهجوم ومدى الانسجام بين صفوفهم، حيث حرصنا على مشاركة جميع اللاعبين على 3 مراحل وبدأنا المباراة بتشكيلة اللاعبين بفئة الأشبال، على مدار 20 دقيقة، والتشكيلة الثانية خلال الـ20 دقيقة شاركنا لاعبي المنتخب من فئة الناشئين، وبالفترة الأخيرة من المباراة تم مشاركة جميع اللاعبين من الفئتين الأشبال والناشئين لترسيخ عملية الانسجام بين صفوف المنتخب، وكانت المباراة بمجملها جيدة وقفنا على الإيجابيات وبعض السلبيات التي تحتاج لمزيد من العمل خلال المحطة التدريبية الحالية لتجاوزها للوصول بالمنتخب لأعلى درجات النجاح للتمثيل المشرف بهذا المحفل الخليجي.

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