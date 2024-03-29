اتحاد التنس يثمّن جهود «المركز الوطني» في استكشاف المواهب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد اتحاد الإمارات للتنس بالنقلة النوعية في استكشاف نخبة من المواهب المواطنة وتطويرها والدفع بها إلى المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، من خلال جهود المركز الوطني لممارسة التنس في الإمارات.

وثمن فوز منتخب الناشئين بالمركز الثاني لبطولة دول مجلس التعاون الخليجي للتنس والتي أقيمت في البحرين مؤخراً إضافة إلى مشاركته في البطولة الآسيوية التي أقيمت في سلطنة عمان، وتصفيات كأس العالم للناشئين والتي أقيمت في سريلانكا

وأكد ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس أن المركز الوطني لممارسة التنس في الإمارات، ساهم في استكشاف لاعبين يبشرون بمستقبل واعد داعياً المدربين والإداريين إلى الاستمرار بتنفيذ الخطة الفنية المعتمدة وتطويرها لاستثمار الطموح الذي يتمتع به لاعبي الأعمار (10 - 12) سنة وأشار إلى أن برنامج مواهب المستقبل الذي ينظمه بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس أتى بثماره إضافة إلى جهود أكاديميات التنس في الدولة من خلال تنظيمها البطولات المحلية بشكل دوري ما ساهم بتوفير مباريات تنافسية.

وأثنى المرزوقي على جهود الشركاء الاستراتيجيين والرعاة في دعم اللاعبين ليصبحوا أبطالاً مميزين.

الجدير بالذكر أنه يبرز إلى الواجهة عدد من اللاعبين منهم علي آل علي، وعبدالله الجناحي، وسيف آل علي، وحمد جمال، ومحمد آل علي، وراشد الجسمي، وعائشة الجناحي، وأمل المهيري، وفاطمة المرزوقي، وهاشم عبدالغفور العوضي، وسارة المرزوقي، وهيا الجناحي، وهيا المهيري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز