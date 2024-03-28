اللجنة المنظمة تبحث آخر الاستعدادات لـ «عرس» الشباب الخليجي

المصدر: دبي - البيان

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تجتمع اليوم اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها دولة الإمارات تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، وذلك لبحث استعدادات انطلاقة الحدث. وإلى جانب استعدادات اللجنة المنظمة للحدث، تتكثّف تحضيرات منتخباتنا للحدث ، حيث يستعد رياضيونا، وفق البرامج المعتمدة من قبل الاتحادات ، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب المبارزة على 20 لاعباً ولاعبة في الأسلحة الثلاثة «الفلوريه، والسابر، والإيبيه».

وأكدت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أنه تم الاستعداد جيداً لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، حيث تم إعداد خطة عمل شاملة، لضمان بيئة منافسة عادلة ونظيفة، خلال دورة الألعاب الخليجية للشباب، ويشمل ذلك التخطيط الدقيق لجمع العينات، وإجراءات الاختبارات، وحملات التثقيف والتوعية للرياضيين والأطقم المساندة لهم، وفقاً لأحدث التحديثات والمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأضافت: «تعمل الوكالة على التنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية والجهات الوطنية الأخرى ذات الصلة، لدعم تدابير مكافحة المنشطات خلال الدورة». وتحدثت رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات عن آلية الحصول على عينات المنشطات، وإذا كانت تختلف عن المسابقات الدولية، وقالت: «ستقوم الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، باتباع المعايير الدولية التي وضعتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «WADA»، في إعداد خطة الفحص خلال الدورة، والتي تشمل جمع العينات من اللاعبين من قِبل موظفين مؤهلين ومرخصين لجمع العينات، لضمان صحة ونزاهة الإجراءات والاختبارات».

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