400 مطية في تحديات العمالقة بـ «ختامي المرموم»

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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استضاف ميدان المرموم للهجن، أمس، منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2024» في يومه الـ 13، وتنافست 400 مطية في تحديات العمالقة، على مدار 12 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، ليرتفع عدد المشاركين في هذا السن حتى الآن إلى 1120 مطية بالنسبة إلى هجن أبناء القبائل، مع تبقي أشواط الرموز الستة للحول والزمول التي من المنتظر أن تقام مساء غد.

وذهب ناموس أول أشواط الفترة المسائية الذي خصص للحول المحليات إلى شعار مانع علي محمد حمّاد الشامسي الذي قدم «روعة» على الصدارة بزمن 12:26:5 دقيقة، وحققت «بيمه» المملوكة لـ ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت 12:26:3 دقيقة، ونجح «مربان» في إضافة النقطة الثانية إلى شعار مانع علي محمد حمّاد الشامسي بعد أن حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بعد أن سجل 12:40:5 دقيقة، وتألق «القسّام» بشعار مرغم المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي في الشوط الرابع للزمول المهجنات وحسم المعركة بتوقيت 12:43:1 دقيقة.

ويشهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء اليوم، إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وتتنافس الشعارات الكبرى على مدار 16 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات.

طابع استثنائي

أكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024 نجح في تحقيق أهدافه، وقال: تميز المهرجان بتحديات محمومة ومثيرة، وشهد مشاركات فعالة ومثيرة، من الشعارات المختلفة المملوكة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وتلك المملوكة لأبناء القبائل، ما أضفى عليها طابعاً استثنائياً.

وقال علي بن سرود إن هذه النجاحات لم يكن لها أن تتحقق إلا بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، وبفضل الجهود المتصلة لجميع اللجان العاملة بالمهرجان الذي يقام في شهر رمضان الكريم، وأضاف: مع استمرار المهرجان واقتراب أيام الحسم فيه، نحن نتابع بفرح كبير النجاح المستمر والتفاعل الإيجابي من الجمهور والمشاركين، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الرائع.

وأثنى المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن على الدور الكبير والمهم الذي تقوم به «الطاير للسيارات» الراعي البلاتيني لمهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، مؤكداً أن العلاقة بين المؤسستين ممتدة لأكثر من 11 سنة، ظلت خلالها «الطاير للسيارات» شريكاً أصيلاً وإستراتيجياً لنادي دبي لسباقات الهجن، وقال: هذه الشراكة تتوافق بصورة كاملة مع التوجهات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في سباقات الهجن.

وقال علي بن سرود إن التعاون الفعال والمثمر مع الشركاء رعاة الأحداث، وبالأخص «الطاير للسيارات»، يعتبر من الأسباب الرئيسة التي ظلت تسهم بصورة كبيرة في نجاح المناسبات التي يشرف نادي دبي لسباقات الهجن على تنظيمها.

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