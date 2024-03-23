انطلاق رمضانية «سجون دبي» بمشاركة 98 نزيلاً

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ونائبه العميد صالح جمعة بوعصيبة، ومديرو الإدارات الفرعية، انطلاق بطولة الألعاب الرمضانية للنزلاء في إدارة سجن الجنح والمخالفات بمشاركة 98 نزيلاً، تنافسوا في ألعاب تنس الطاولة والبلياردو والشطرنج.

وأوضح العميد مروان جلفار أن المؤسسات العقابية والإصلاحية، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، تنظم على مدار العام بطولات رياضية ومنافسات بدنية وذهنية، وبرامج تعليمية وتدريبية متنوعة، وتحرص على إشراك النزلاء فيها، نظراً لأثرها الإيجابي البالغ على روحهم المعنوية في السجون، وتنميتها لقدراتهم البدنية، وتمكينهم من استثمار طاقاتهم، وملء وقت فراغهم بما ينفعهم.

وأكد العميد مروان جلفار أن هذه البطولات والفعاليات من شأنها تعزيز السعادة والروح الإيجابية بين النزلاء، وتشجيعهم على الانخراط في مختلف الأنشطة والمنافسات، والمحافظة على لياقتهم البدنية وقدرتهم الذهنية، والارتقاء بجودة حياتهم داخل السجون.

ويتنافس 40 نزيلاً في لعبة البلياردو، و30 نزيلاً في تنس الطاولة، و28 في لعبة الشطرنج، ووزعت اللجنة المنظمة كؤوساً وميداليات ذهبية وفضية وحوافز للفائزين.

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