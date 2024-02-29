بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم اليوم

المصدر: دبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم اليوم، النسخة الثالثة عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2024»، بمشاركة 190 لاعباً ولاعبة، يمثلون 32 دولة، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل، فيما تنطلق النسخة الثامنة للقوس والسهم يوم الأحد، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة من 56 دولة، والتي تختتم يوم الخميس المقبل بتتويج الأبطال.

جدير بالذكر، أن دبي تنظم 3 بطولات لأصحاب الهمم خلال 24 يوماً، حيث كانت ضربة البداية بـ «أم الألعاب»، والتي أقيمت خلال الفترة من 13_ إلى 15 فبراير، تعقبها رفعات القوة والقوس والسهم.

ووجّه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته ودعمه للحدث، مبيناً أن إقامة بطولتي رفعات القوة والقوس والسهم خلال 8 أيام، بسبب ازدحام الروزنامة الدولية، من أجل إنهاء البطولات المؤهلة إلى النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، قبل وقت كافٍ، من أجل استعداد اللاعبين المتأهلين لخوض هذا التحدي البارالمبي المهم، إضافة إلى قدوم شهر رمضان.

وقال: إن بطولات فزاع باتت علامة فارقة في رياضة «أصحاب الهمم»، وتحقق العديد من المكاسب للمشاركين في النسخ المختلفة، ونتطلع لمواصلة مسيرة النجاح، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من «قيادتنا الرشيدة»، والذي أسهم في أن يحقق أبطالنا طموحاتهم المطلوبة على الصعد كافة.

وأضاف: إن الإمارات ودبي توفران البنية التحية لأصحاب الهمم، حيث يحرص أبطال العالم على الوجود في جميع أحداثها الرياضية، وليس هذا بغريب، ما يؤكد تسابق الأبطال على الوجود في الإمارات ودبي.

وتابع: نتطلع أن تحقق بطولات 2024 الهدف المنشود، خاصة أنها تقام ضمن الاحتفال بـ 15 عاماً من انطلاقها.

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من جانبه، وجّه ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته للحدث، ودعمه المتواصل، ما أسهم في بلوغ هذا الحدث العالمي المهم ما يتطلع له الجميع، حيث يحرص سموه على تقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهمم، كما يؤكد دائماً على توفير جميع سبل النجاح لهم للتألق، سواء في المشاركة في البطولات العالمية أو تنظيمها.

وأشار إلى أن حرص الدول والأبطال على الوجود في الحدث، يعكس قيمة بطولات فزاع، والمستوى العالي الذي وصلت إليه، مبيناً أنهم في اللجنة المنظمة يسعون لمواصلة تطوير البطولة، من أجل أن تحقق أهدافها الكاملة في تحقيق رؤية «القيادة الرشيدة» في الدمج الكامل وتمكين «أصحاب الهمم»، من خلال الرياضة التنافسية. وأكد أن بطولات فزاع خلال نسخها المختلفة، قدمت العديد من قصص الإلهام، ليسهم «دبي لأصحاب الهمم» في العديد من المبادرات، وخصوصاً أن الرياضة هي أسلوب حياة، وبوابة التغيير للأفضل.

من ناحية أخرى، لفتت السلوفينية جيفا الأنظار خلال التدريبات التحضيرية للقوس والسهم، بوجود ابنها الرضيع، والذي لم يتجاوز الـ 8 أشهر معها، خلال هذه التدريبات، والتي حرصت على الوجود لأول مرة في دبي، رغم صغر عمر ابنها، من أجل تحقيق حلمها، والتصويب نحو «باريس 2024»، بتحقيق رقم تأهيلي. ورفعت اللاعبة شعار التحدي منذ قدومها دبي، بثقتها الكبيرة في نفسها، رغم صغر ابنها، وهى نموذج يحتذى في التحدي والعزيمة والإصرار، ويمثل ابنها الرضيع قوة دفع كبيرة وشحنة معنوية لها، من أجل تفجير طاقاتها في هذه البطولة، التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

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