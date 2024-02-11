276 دراجاً في السباق الصحراوي بـ«السلم للدراجات» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يرفع 276 دراجاً، اليوم، شعار التحدي في السباق الصحراوي المثير، الذي يأتي في ختام منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

ويقام السباق على مسارين مختلفين في قلب منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية، ويمتد المسار الأول الذي أطلقت عليه تسمية «برقا ثمود» 47 كلم ويضم 181 متسابقاً، فيما يُشارك 95 دراجاً في مسار «غدير براشي» لمسافة 52 كلم، كما يقام ضمن فئتي الفردي والفرقي، وتضم القائمة النهائية 45 فريقاً وأبرزها فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ووزارة الدفاع، وشرطة دبي، وشباب الأهلي، والوثبة، وربدان، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وإيغل، وألفا، وشرطة أبوظبي، وتورك، والنصر الحمرية، وياسي، والعين للدراجات، وسايكل زون، ودبي لأمن المواصلات.

وجاء اختيار مسار «برقا ثمود» وهي المنطقة الصخرية المرتفعة في محمية المرموم الطبيعية لرفع درجة الإثارة والتشويق في السباق، أما «غدير براشي» فهي منطقة منخفضة تتجمع فيها مياه الأمطار في موسمها، ويتقاطع المساران معاً في بعض النقاط، ويقدم كل منهما للمشاركين الفرصة في التنافس بمسار يتناسب مع قدراتهم، كما يقدم للمتابعين فرصة لمتابعة سباق حافل بالمنافسات القوية المثيرة، والتقلبات في ترتيب المقدمة وصولاً إلى خط النهاية.

ويتوزع المشاركون بين 36 جنسية تتقدمهم الإمارات بـ112 دراجاً ثم الفلبين بـ76 دراجاً والهند بـ14 متسابقاً و10 بريطانيين و8 دراجين من المغرب و6 من جنوب أفريقيا و6 آخرون من سوريا و4 دراجين من مصر و3 من الجزائر، و10 دول باثنين من الدراجين و16 دولة تشارك بدراج واحد.

واعتمدت اللجنة المنظمة جوائز مالية تقدر بـ375 ألف درهم للسباق الصحراوي، ستشمل 44 فائزاً، وسيحصل صاحب المركز الأول في مسار «غدير براشي» على 50 ألف درهم مقابل 40 ألفاً لصاحب المركز الثاني، و30 ألفاً للثالث و20 ألفاً للرابع و10 آلاف للخامس، إضافة إلى جائزة مالية تقدر بـ7500 درهم لأصحاب المراكز من 6 إلى 10، ويحصل الفائز الأول في مسار «برقا ثمود» على 30 ألف درهم، و20 ألف درهم للمركز الثاني و15 ألف درهم للثالث و10 آلاف للرابع، و7500 درهم للخامس، و5 آلاف درهم لأصحاب المراكز من 6 إلى 10، كما خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية تقدر بـ80 ألف درهم لشارة سباق السرعة وشارة تحدي «برقا ثمود» لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى ضمن فئتي المواطنين والمقيمين وجائزة فوق الـ40.

ويُمثل السباق الصحراوي المحطة الرابعة/الأخيرة ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، والبالغ مجموع جوائزها المالية ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، إذ شهدت البطولة إقامة سباق النخبة للدراجين، و«السباق إلى الفضاء» للدراجين الهواة الإماراتيين، و«سباق السيدات» للمواطنات والمحترفات.

وعملت اللجنة العليا المنظمة على استثمار بطولة السلم للدراجات الهوائية لتحقيق الأهداف الرياضية والوطنية، عبر نوع السباقات واختيار مسارات جديدة، وربط السباقات بالأحداث والأماكن الوطنية، والمنجزات الوطنية والعالمية.

ووضعت اللجنة العليا للبطولة، برئاسة عُمير بن جمعة الفلاسي اللمسات الأخيرة على المسارين المُخصصين للسباق الصحراوي، وتوفير أعلى سبل السلامة للدراجين المشاركين على طول مسافة السباق على غرار النسخ الماضية.

وأثنت اللجنة المنظمة على الجهود التي بذلتها الجهات الداعمة والمساندة للبطولة، مع التأكيد على ارتفاع وتيرة العمل في الدورة الثامنة، لتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والترويجية الكبيرة التي تعمل البطولة على تحقيقها، وتحفيز جميع أفراد المجتمع على تبني الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وحيوية، والتعريف بأماكن ممارسة الرياضة في أجمل الأماكن وأكثرها أماناً.

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