«الوصل» يحقق الأهم أمام الوحدة في كأس المحترفين ويستعد لـ «النصر»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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عزز الوصل سجله الجيد على ميدانه بالوصول إلى 11 انتصاراً في آخر 16 مباراة في كأس المحترفين؛ كأس مصرف أبوظبي الإسلامي«ADIB»، مقابل الخسارة 5 مرات، وذلك بعد فوزه على ضيفه الوحدة 2 - 1، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي، ورغم تفوق «الإمبراطور» إلا أن النتيجة تبقي الحظوظ قائمة للوحدة في لقاء الإياب، والذي لم يتحدد موعده بعد على ستاد آل نهيان، كما رفع الوصل رصيده أهدافه في النسخة الحالية إلى 18 هدفاً، ليكون الأكثر تسجيلاً للأهداف، وعزز تفوقه على الوحدة في المواجهات التاريخية بالكأس، بتسجيله 16 هدفاً، مقابل 14 هدفاً للوحدة، والفوز في 6 مباريات، مقابل 4 للوحدة، وتعادلا في مواجهة واحدة، وعادل الكفة مع الوحدة في نصف النهائي، بعدما سبق وحقق «العنابي» الفوز 2 - 1، في المواجهة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين في هذا الدور موسم 2015 -2016، وكانت على ملعب إستاد زعبيل.

أفضل لاعب

تحدث سفيان بوفتيني مدافع الوصل، والحائز على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه الوحدة مساء أول من أمس، عن اللقاء قائلاً: «حققنا الأهم وهو الفوز، وبعدما قدمنا شوطاً أول خضناه بتركيز كبير وتقدمنا بهدفين، وكان طبيعياً أن يدخل الوحدة الشوط الثاني بضغط هجومي أقوى في محاولة للعودة، وبالتأكيد لم نكن نحب أن نتلقى هدفاً، لأنه سيزيد من طموحات الوحدة في لقاء الإياب، وأعتقد أن الوصل ظهر بشكل جيد في الشوط الأول، نتيجة الإعداد القوي خلال فترة التوقف الطويل، والذي حاولنا فيه تصحيح أخطائنا في النصف الأول من الموسم، وعادة مثل هذه التوقفات الطويلة، لا تكون في صالح أندية النصف الأعلى من جدول ترتيب الدوري، وتستفيد منه أكثر أندية النصف الأسفل من الترتيب».

وحول مواجهة النصر «العميد» بعد غد الثلاثاء، في الجولة 13 والأخيرة من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، قال بوفتيني: «نتعامل في الوصل مع كل مباراة على حدة، وبعد الفوز على الوحدة، أغلقنا صفحة كأس المحترفين، وبدأنا التركيز على لقاء «الديربي» أمام النصر، وندرك جيداً أهمية وقوة تلك المباراة التي لا تخضع لأي معايير مسبقة، وتكون لها أجواء جماهيرية خاصة، وسنستعد للمباراة بشكل جيد، ونعد جمهورنا بتقديم كل ما لدينا في محاولة منا لإسعادهم، ولتعزيز صدارتنا لجدول ترتيب الدوري».

فريق مختلف

في المقابل، قال خالد بطي لاعب الوحدة: كنا الأفضل في الشوط الثاني أمام الوصل الذي ظهر بشكل أفضل في الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدفين، بينما لم نتمكن من العودة في الشوط الثاني، ويمكن القول إن الوحدة خسر الشوط الأول من الدور نصف النهائي، ولا يزال أمامنا شوط ثان سنخوضه على ملعبنا في الإياب، وفريقنا لا ينقصه شيء ولكل حادث حديث، ونعد جمهورنا برؤية فريق مختلف في النصف الثاني لهذا الموسم.

بدوره، قال لوكاس بيمينتا لاعب الوحدة: واجهنا الوصل بحذر زائد في الشوط الأول، لأننا نلاقي متصدر ترتيب الدوري على أرضه، وارتكبنا أخطاء عديدة استفاد منها المنافس في تسجيل هدفيه، ولكن في الشوط الثاني لعبنا بتركيز أكبر، وقدمنا أداء أفضل، ونجحنا في تسجيل هدف يزيد من آمالنا في الوصول إلى النهائي، وأمامنا 90 دقيقة للتعويض في لقاء الإياب.

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