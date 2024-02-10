عبدالكريم سعيد: المنشطات العدو الأول للرياضيين

المصدر: دبي - البيان

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أكد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي، ومقرها دبي، وأحد مؤسسي اللعبة، أن أكثر ما يمنع تقدم لاعب بناء الأجسام هو اقتناعه التام أن المنشطات قادرة على وصوله لأعلى المستويات، وهو أمر مرفوض في عالم الرياضة، فهي العدو الأول لكل الرياضيين، لذلك أنصح اللاعبين المبتدئين في كل الرياضات وليس بناء الأجسام فقط بالابتعاد عن المنشطات، لأنه لا شيء يستحق أن تخسر صحتك من أجله.

وأضاف رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بدبي أن كثيراً من الشباب يحلم بامتلاك جسم قوي، لذا يشتركون في الأندية الرياضية، وبخاصة أندية رياضة بناء الأجسام ورفع الأثقال، التي من خلالها يسعون لتحقيق حلمهم المنشود، لكنهم قد يتعجلون حصول النتائج فيعمدون إلى استعمال المنشطات غير مدركين لمخاطرها الكبيرة، ومع أن رياضة بناء الأجسام كغيرها من الرياضات تقدم للجسم الفائدة،، إلا أن البعض يعمد إلى تناول المنشطات لمساعدته في الحصول على نتائج بشكل أسرع.

وبيّن العقيد «م» عبدالكريم سعيد أن رياضة بناء الأجسام المحببة للشباب هي الرياضة الوحيدة التي لا يضطر صاحبها أن يصرح عنها، بل هي التي تصرح عنه، من خلال قوته الجسمانية وتناسق عضلاته، ولذلك يتجه معظم الشباب لممارستها.

ولكن هناك خطأ يقع فيه معظم اللاعبين المبتدئين، وهو اتجاه كثير منهم إلى استخدام وتناول المنشطات ظناً منهم أنها تساعدهم في نمو عضلاتهم بسرعة، هذه المنشطات أو المركبات تؤخذ في الأساس بعيارات خفيفة لأغراض طبية وتحت استشارة الطبيب، لكن المتعاطين لها من لاعبي كمال الأجسام يأخذون جرعات كبيرة منها قد تصل إلى 100 ضعف الجرعة المخصصة للأغراض الطبية، وهو ما يؤدي لآثار صحية ضارة تؤثر على الكبد والكلى والمعدة وأحياناً القلب.

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