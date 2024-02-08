علياء ناصر تروي حكايتها مع «الهايكنج» وتحولها إلى «طائرة الشارقة»

المصدر: الشارقة - عماد لدين إبراهيم

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تروي علياء ناصر قائدة فريق الشارقة لرياضة المرأة لكرة الطائرة ونجمة الأبيض الإماراتي، حكاية من حكايات الإماراتيات اللاتي لهن القدرة على التميز في كافة ضروب الرياضة ومختلف فنون الإبداع، لتكون نموذجاً للفتاة الملهمة في ملاعب النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

أسرة تنبض بالرياضة



وتوضح علياء ناصر في مستهل حديثها عن تجربتها الملهمة المحفوفة بالمخاطر، أنها نشأت وترعرعت في كنف أسرة تنبض بالرياضة ممارسةً ودعماً وتشجيعاً في مختلف الرياضات، فعلى سبيل والدها «رحمه الله» كان لاعب كرة يد في نادي الشعب في عصره الذهبي، وإخوانها لعبوا كرة القدم في ناديي الشارقة والوصل، وعدد من أعمامها كانوا لاعبي كرة يد في نادي الشعب، وهو الأمر الذي هيأ لها منبتاً رياضياً لنمو رياضية متعددة المواهب.

متعددة المواهب

وتكشف علياء ناصر عن عدد من الرياضات والألعاب التي مارستها باحترافية وحققت فيها إنجازات، حيث إنها كانت لاعبة ألعاب قوى لا يشق لها غبار متخصصة في «الجري – القفز الطويل»، ثم توجهت إلى كرة السلة ليقودها شغفها الرياضي إلى استكشاف الكرة الطائرة وتستقر بها قائدة للاعبات نادي الشارقة الرياضي، وحالياً تمارس بجانب الطائرة على سبيل الاستكشاف والفضول الاحترافي لعبة البادل تنس ولربما تكون واحدة من نجماتها في المستقبل القريب.

تسلق الجبال والهايكنج

وتبوح علياء بحكاياتها مع تسلق الجبال وممارسة رياضة الهايكنج إحدى رياضات السير، ولكنها تختلف عن رياضة المشي، لأن الأولى تتعلق بالمشي على الجبال وبين المناظر الطبيعية بشكل أساسي، وهو ما يحفزها ذهنياً وبدنياً ويساعدها على الجمع بين أكثر من رياضة بامتياز، وأعطاها قوة إرسال في الكرة الطائرة لدرجة أن البعض وصف إرسالها أنه لا يصد ولا يرد لقوته وبات مدخلاً من مداخل الفوز السريع لزميلاتها في نادي الشارقة وأبيض الكرة الطائرة.

ميلاد عربية السيدات

وحول حكايتها مع دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تقول علياء ناصر، إن لها الشرف بأن تكون مشاركة مع طائرة سيدات الشارقة في النسخة الأولى عام 2012 وتوجت حينها مع زميلاتها بأول ألقاب الكرة الطائرة في البطولة التي تحولت إلى أولمبياد عربي تتشرف الشارقة باحتضانها بفضل الرعاية والدعم الكبير من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي نتوجه لها بأسمى آيات الشكر والعرفان لدعمها لرياضة المرأة في الشارقة والإمارات والوطن العربي.

الاحتراف المفقود



وتسرد علياء ناصر حكايتها مع الاحتراف بغصة وحسرة وألم لأنها كانت تمني نفسها بالاحتراف واللعب خارج دولة الإمارات أسوة بلاعبات كرة القدم، لكن حتى الآن هذا الأمر غير متاح للاعبات الكرة الطائرة وهو حلم تتمنى أن يتحقق قبل اعتزالها لعب كرة الطائرة.

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