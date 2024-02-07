بالرقاد: بطولات فزاع حطمت الأرقام القياسية على مدار 15 عاماً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أشاد ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بالنجاحات المستمرة التي تحصدها بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم على مدار 15 عاماً، على المستوى التنظيمي والفني والتسويقي والمجتمعي والإعلامي، وتحطيمها مئات الأرقام القياسية، ما جعلها واحدة من أهم البطولات الدولية لأصحاب الهمم.

وتستعد دبي لاستضافة 3 من بطولات فزاع الدولية خلال الفترة المقبلة، وهي بطولة ألعاب القوى في نسختها 14، التي تقام بين 12 و15 فبراير الجاري، وبطولة رفعات القوة 13 «كأس العالم دبي 2024»، وبطولة القوس والسهم الثامنة خلال الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 8 مارس المقبل، وجميع هذه البطولات مؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده ثاني جمعة بالرقاد، أمس، بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم.

وكشف بالرقاد عن مشاركة ما يقرب عن 10723 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات في البطولة، منذ انطلاقتها الأولى عام 2009 حتى الآن، في 6 ألعاب، هي القوس والسهم وكرة السلة على الكراسي المتحركة وألعاب القوى و الريشة الطائرة ورفعات القوة والبوتشيا.

وقال بالرقاد: الأرقام التي سجلتها البطولة منذ نسختها الأولى، تعكس النجاح اللافت، ومكانتها العالمية على خريطة الفعاليات الرياضية المخصصة لأصحاب الهمم، حيث شارك في منافسات رفعات القوة منذ النسخة الأولى حتى آخر نسخة، 2200 لاعب ولاعبة، وفي ألعاب القوى 5166 لاعباً ولاعبة، وفي كرة السلة على الكراسي المتحركة 1195 لاعباً ولاعبة، وفي البوتشيا 366 لاعباً ولاعبة، وفي القوس والسهم 699 لاعباً ولاعبة، وفي الريشة الطائرة أحدث الرياضات المنضمة للبطولات 1097 لاعباً ولاعبة.

وكشف بالرقاد أن بطولات فزاع، انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من أجل دمج هذه الفئة في المجتمع عبر بوابة الرياضة، ولتصبح نموذجاً رائداً وملهماً لأصحاب الهمم، ومركزاً للتميز الرياضي، بعد أن تم تدشين النسخة الأولى عام 2009.

وقال: البطولة أصبحت أداة لتعزيز وعي المجتمع بضرورة التكامل بين جميع أفراده، عبر الرياضة، وقدمت نموذجا عالمياً في العطاء، وساهمت في إعلاء شأن الإمارات على المستويين الرياضي والإنساني.

وأضاف: محصلتنا بعد مرور 15 عاماً على الانطلاقة الأولى كبيرة جداً، وتحديداً على مستوى السمعة العالمية في مجال رياضة أصحاب الهمم، حيث أصبحت البطولة المحطة الرئيسة لإعداد أي منتخب أو لاعب، خاصة بعدما باتت محطة تأهيلية للألعاب البارالمبية، وبطولات العالم في الرياضات التي تقع تحت مظلتها.

وأوضح بالرقاد أن بطولات فزاع انطلقت بـ 3 رياضات، ووصلت حالياً إلى 6 رياضات، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هناك خطة لإضافة 3 ألعاب جديدة خلال العامين المقبلين، وهي السباحة وتنس الطاولة والدراجات.

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