«كوماندو جروب» يتصدر «الإمارات لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدر فريق أكاديمية كوماندو جروب منافسات اليوم الثاني لبطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو المخصصة لفئتي الشباب والأساتذة، بينما حلت أكاديمية A.F.N.T ثانياً، والجزيرة ثالثاً.

ينظم البطولة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في صالة «مبادلة أرينا».

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد المهيري، نائب رئيس دعم الأعمال لدى دائرة دعم الأعمال في أدنوك البحرية.

وتختتم غداً «الأحد» فعاليات البطولة بمنافسات فئتي الهواة والمحترفين بمشاركة واسعة للاعبي الأكاديميات المحلية والدولية.

اهتمام

وأكد يوسف البطران البطولة الرياضي، وتحظى باهتمام واسع وتستقطب نخبة من اللاعبين على الساحتين المحلية والدولية، وقال: مثل هذه البطولات ذات المعايير التنظيمية العالمية، تعكس رؤيتنا الإستراتيجية والتزامنا الراسخ بتطوير رياضة الجوجيتسو من خلال تنظيم أقوى البطولات التي توفر تجربة فريدة للرياضيين والمشجعين على حد سواء.

ونوّه البطران بمعدلات المشاركة المرتفعة للاعبين الدوليين في البطولة وخصوصاً من فئة الأساتذة، لافتا إلى أن عدداً كبيراً منهم توافدوا من خارج الدولة، نظراً لأهمية البطولة التي تمنح الفائزين بالمركز الأول 1000 نقطة تضاف إلى رصيدهم في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وهذه النقاط مهمة لتعزيز رصيدهم، وبالتالي تؤهل اللاعبين الأعلى نقاطاً وتصنيفاً إلى الاستفادة من فرص ومزايا فريدة أبرزها المنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

وأشاد البطران بالأداء المتطور للاعبي ولاعبات فئة الشباب الذين ألهبوا حماس الجماهير، ما يعد مؤشراً قوياً على تحضيراتهم الجادة خلال الفترة الماضية.

تطوير

وأوضح البطران أن تواجد نخبة اللاعبين من حول العالم في البطولة يعود بالعديد من المكاسب على تطور مشهد رياضة الجوجيتسو العالمي الذي تقود مسيرته بنجاح دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، مبيناً أن مشاركة المحترفين المميزين تسهم في تطوير مهارات الرياضيين، وصقل مواهبهم وتوفير بيئة تنافسية تحفزهم على النمو والارتقاء بمسيرتهم الرياضية.

تنافس

وثمّن فؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في مواصلة الريادة وتصدر مشهد الرياضة عبر تنظيم أرقى البطولات التي تجذب مشاركات من مختلف دول العالم، وتسهم في صقل المواهب المحلية وإعداد أجيال من الأبطال، وقال: توفر البطولة بيئة تنافسية مثالية تحفز اللاعبين واللاعبات على تبادل الخبرات ما يسهم في تعزيز الجودة والتطور المستدام. كما يتيح هذا التنوع من البطولات للمشاركين الاستفادة من التفاعل مع أفضل اللاعبين وأكثرهم خبرة لإثراء تجربتهم وصقل مواهبهم.

مسيرة

وأكد ريبامار سانتياجو مدرب بني ياس أن البطولة تثبت أننا مقبلون على مرحلة قوية من المنافسات خلال الأشهر المقبلة، وقال: نطمح لمواصلة مسيرة الإنجازات والحفاظ على ريادة النادي وتألق لاعبيه في الساحات المختلفة.

وأشاد سانتياجو بالمستوى الفني للبطولة، ووجود نخبة من لاعبي العالم بما يسهم في رفع جودة المنافسات مؤكداً أن فريقه يسعى للتواجد والفوز في مختلف بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، لافتا إلى أن النادي يعتزم هذا الموسم الدفع بعدد من الوجوه الشابة التي ينتظرها مستقبل مشرق في الرياضة، والتي كانت نتاج عمل كبير من التخطيط والإعداد خلال الأعوام الماضية.

فخر

وقالت اللاعبة زمزم الحمادي (حزام أزرق) من أكاديمية بالمز الرياضية والتي نجحت في تحقيق ذهبية فئة الشابات وزن 57 كيلوغراماً: يشعر أبناء وبنات الإمارات بفخر كبير واعتزاز بالدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في تطوير رياضة الجوجيتسو والتزامها الراسخ تجاه تعزيز الرياضة محلياً وعالمياً، وأنا سعيدة بالإنجاز الذي حققته في هذه البطولة القوية التي تجمع الكثير من الأبطال، وأشكر الاتحاد وجميع القائمين على التنظيم المميز.

وتابعت: كلاعبة إماراتية، يسعدني تنظيم مثل هذه البطولات في الدولة كونها تمثل حافزاً كبيراً لي لتقديم الأفضل.

محطة الأبطال

وقال البرازيلي خورخي بيريرا (حزام أسود) من أكاديمية روجر جرايسي بدبي والذي حقق ذهبية الأساتذة الثانية وزن 85 كيلوغراماً: سعيد بالمشاركة في البطولة الدولية ذات التنظيم الاستثنائي، وتعكس مشاركتي في الحدث، الحرص على التواجد في بطولات أبوظبي المميزة، والتألق فيها وحصد أكبر عدد من النقاط التي تساعدني على الارتقاء في التصنيف المعتمد لدى رابطة المجترفين.

وأضاف: مثل هذه البطولات ذات التنافسية العالية تمنحنا كل الفرص لتطوير الأداء والارتقاء بالمهارات واكتساب تقنيات جديدة.

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