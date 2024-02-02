الإمارات ترفع رصيدها إلى 52 ميدالية في «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: الشارقة - البيان

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رفعت الإمارات رصيدها في منافسات ألعاب القوى، إلى 52 ميدالية، بواقع 19 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية في صدارة منافسات ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويستضيفها نادي الثقة بالشارقة.

وجاء العراق في المركز الثاني برصيد 38 ميدالية بواقع 17 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و7 ميداليات برونزية، وحصد المنتخب السعودي 31 ميدالية بواقع 11 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية، و6 ميداليات برونزية، ونال المنتخب البحريني 18 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و9 برونزيات.

وحصد المنتخب العماني 21 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات، و10 فضيات، و6 برونزيات، وفاز المنتخب الأردني بـ8 ميداليات ملونة بواقع 5 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية، وحقق المنتخب السوري 8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، وحقق المنتخب القطري 7 ميداليات بواقع 4 ميداليات فضية، و3 برونزيات، وحصد المنتخب اللبناني ميدالية فضية.

وفي إطار منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة، حقق المنتخب الإماراتي فوزاً صعباً ومثيراً على المنتخب السعودي بنتيجة 52 - 44، كما حقق المنتخب العراقي فوزاً سهلاً على المنتخب العماني بنتيجة 40 - 26؛ ليصعد المنتخب الإماراتي لمواجهة المنتخب البحريني، والمنتخب العراقي لمقابلة المنتخب السعودي في نصف النهائي.

وفي منافسات كرة الهدف، المقامة في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، حقق المنتخب القطري فوزاً على المنتخب العماني بنتيجة 9 - 5، وفاز المنتخب العراقي على المنتخب الإماراتي بنتيجة 10 - 0، وحقق المنتخب السعودي فوزاً صعباً على المنتخب الأردني بنتيجة 12 - 10، ليصعد إلى الدور النصف النهائي المنتخب القطري لمواجهة المنتخب الأردني، والمنتخب العراقي لمواجهة المنتخب السعودي.

إنجاز

وفي منافسات جري كرسي متحرك رجال 200 م فئة «T34/53» حقق اللاعب محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وحصد أحمد نواد الميدالية البرونزية، ونال اللاعب السعودي عبد الرحمن القرشي الميدالية الفضية.

وفي منافسات جري 200 م رجال فئة «T46/47»، حقق اللاعب العراقي نادر الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب العماني سيف المقيبلي الميدالية الفضية، ونال اللاعب يحيى البلوشي الميدالية البرونزية، وفي منافسات جري كرسي متحرك 200 م فئة «T54» حقق اللاعب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية، ونال اللاعب بدر عباس الحوسني الميدالية الفضية، وحصد اللاعب البحريني اللاعب نصار الوقزة الميدالية البرونزية.

وفي منافسات جري كرسي متحرك رجال 200 م فئة «T71/72»، حقق خالد المرزوقي الميدالية الذهبية، ونال راشد المحرمي الميدالية الفضية.

وفي منافسات جري كرسي متحرك رجال 800 م فئة «T34/53» حقق محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وحصد محمد عثمان الميدالية البرونزية، ونال اللاعب القطري علي راضي أرشيد الميدالية الفضية، وفي منافسات فئة «T54» حقق اللاعب بدر عباس الحوسني الميدالية الذهبية، ونال محمد الشحي الميدالية البرونزية، وحصد اللاعب السعودي البراء القرني الميدالية الفضية.

وفي منافسات رمي الجلة فئة «F35-37/42/44/46» حقق اللاعب محمد الكعبي الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب العراقي سلام حمادة الميدالية الفضية، ونال اللاعب السوري بسام سوسن الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي القرص كرسي متحرك رجال فئة F32/33/34، حصد اللاعب السعودي هاني النخلي الميدالية الذهبية، ونال اللاعب العراقي حسين خفاجي الميدالية الفضية، وحصد أحمد الحوسني الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة F51/53/54/55، حقق عمير يونس الميدالية الذهبية، وحصد عبدالله المصباحي الميدالية الفضية، ونال اللاعب السعودي راضي الحارثي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات فئة «F56»، حقق اللاعب العماني طالب البلوشي الميدالية الذهبية، ونال راشد أحمد الزيودي الميدالية الفضية، وحصد عبد العزيز كمزاري الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة «F55/56» حقق عمير يونس الميدالية الذهبية، ونال راشد أحمد الزيودي الميدالية البرونزية.

تميز

وفي منافسات جري 200 م سيدات فئة T35 حققت زينب التوبجي الميدالية الذهبية، وفي منافسات رمي الجلة سيدات فئة «f13/37/40/46» حققت مريم الزيودي الميدالية الذهبية، ونالت مريم المطروشي الميدالية الفضية، وفي منافسات رمي القرص كرسي متحرك سيدات فئة F33/34 حققت عائشة سالم الخالدي الميدالية الذهبية.

وفي منافسات رمي الرمح سيدات فئة F13/37/40/46، نالت مريم مطروشي الميدالية الذهبية، وحققت مريم الزيودي الميدالية البرونزية، ونالت اللاعبة البحرينية مريم الحميدي الميدالية الفضية.

وفي منافسات رمي الرمح كرسي متحرك سيدات فئة F33/34 نالت عائشة سالم الخالدي الميدالية الذهبية، وفي منافسات فئة F55/56/57 حققت اللاعبة البحرينية روبا العمري الميدالية الذهبية، ونالت سهام الرشيدي الميدالية الفضية.

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