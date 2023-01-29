فاطمة خصيف تمثل «كاراتيه الإمارات» في «بريميرليغ العالم»

المصدر: دبي - علي شدهان

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تخوض فاطمة خصيف، نجمة كاراتيه الإمارات، وفريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، غمار التحدي في «بريميرليغ» الدوري العالمي، المتواصلة أحداثه المثيرة بضيافة مصر، وبمشاركة دولية واسعة وصلت إلى أكثر من 60 دولة من مختلف قارات العالم، يخوض أبطالها وبطلاتها منافسات مسابقتي «كاتا» و«كوميتيه»، وبتنظيم الاتحاد المصري، وإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وتحظى فاطمة خصيف باهتمام كبير من إدارة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وترافقها في رحلتها إلى مصر، الإدارية زرقاء اليمامة، والمدربة هالة البودي، إضافة إلى طاقم طبي متخصص.

وتكتسب المشاركة في «بريميرليغ» الدوري العالمي للكاراتيه، أهمية كبيرة لدى لاعبي ولاعبات الكاراتيه، كونها البوابة الكبرى لزيادة مستوى التصنيف العالمي، ورفع معدل النقاط في سباق المشاركة في البطولات الكبرى.

مراكز

ودخلت فاطمة خصيف، «بريميرليغ» الدوري العالمي في مصر، محتلة المركز السابع عالمياً تحت 21 عاماً، والمركز الـ60 في فئة السيدات، وهي المحصلة التي تعد مهمة جداً، وتشكل دافعاً كبيراً للاعبة من أجل التقدم أكثر من مراكز المقدمة عالمياً، في ظل توقعات أن تحقق نجمة الإمارات، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، نتائج متميزة أو على الأقل، تنجح في تحسين مركزيها السابع والـ60، في ظل التنافس القوي مع بطلات العالم، واكتساب الخبرات المطلوبة.

تصنيف

وأكدت الإدارية، زرقاء اليمامة، أن مشاركة النجمة فاطمة خصيف في الدوري العالمي، مهمة، وتندرج في إطار حرص نادي الشارقة الرياضي للمرأة، على إكساب نجماته المزيد من خبرات المشاركة في البطولات الدولية الكبرى، مشيرة إلى أن التصنيف الحالي للنجمة فاطمة، يؤهلها لخوض التحدي في «بريميرليغ» الدوري العالمي في مصر، مشيدة بدعم النادي عموم الألعاب الرياضية، وحرصه على صناعة بطلات متميزات في مختلف الرياضات التنافسية.

وعبرت هالة البودي، عن ارتياحها لمشاركة النجمة فاطمة خصيف في «بريميرليغ» الدوري العالمي للكاراتيه في مصر، متوقعة أن تحقق فاطمة نتيجة إيجابية في الحدث رغم صعوبة المنافسات، وقوة اللاعبات المشاركات، مشددة أن اكتساب الخبرات، أمر ضروري في مسيرة لاعبي ولاعبات الكاراتيه.

بصمة

وأبدت فاطمة خصيف، سعادتها بالمشاركة في «بريميرليغ» الدوري العالمي للكاراتيه في مصر، مشيدة بمبادرة نادي الشارقة الرياضي للمرأة إلى إتاحة فرصة المشاركة لها في الحدث العالمي الكبير، ومشيرة إلى أنها واثقة بتحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالحصول على ميدالية أو زيادة تصنيفها الدولي بين لاعبات العالم، منوهة إلى أن المشاركة في «بريميرليغ» الدوري العالمي، تعد حلماً كبيراً انتظرت تحقيقه طويلاً، وتمنت صناعة بصمة باسم «كاراتيه الإمارات» عموماً، مشيرة إلى أن برنامجها في الفترة المقبلة، يشتمل على المشاركة في بطولتي العالم وآسيا، مقدمة الشكر إلى إدارة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، لدورها الكبير في توفير أفضل سبل الإعداد والاحتكاك، والمشاركة في البطولات الكبرى.

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