«دبي البحري» توهج وحضور بارز في «مئوية الاتحاد الدولي»

المصدر: دبي - البيان

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سجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية توهجاً عالمياً وحضوراً بارزاً في روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام- من خلال الموسم الرياضي البحري 2022-2021 والذي أسدل الستار على فعالياته مؤخراً بعد كرنفال سباق القفال 31 شهر يونيو الماضي.

وواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تميزه التنظيمي الذي وضعه كإحدى القلاع العالمية العملاقة وأبرز وجهات محبي الرياضات البحرية بصورة عامة وسباقات الزوارق السريعة بصفة خاصة، واصل نجاحاته التنظيمية من خلال احتضان عرس ختام الفعاليات العالمية عام 2021 مع إقامة منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات-.

وشكل الحدث الكبير الذي جرى منتصف شهر ديسمبر الماضي نقلة كبيرة للفعاليات الدولية كما مثل إعلان العودة بعد التعافى من جائحة «كوفيد 19» حيث جمع الحدث فرقاً ومتسابقين من مختلف القارات تنافسوا على اللقب العالمي والذي ناله أبناء الإمارات بعد تتويج فريق شرطة دبي 3 للمرة الأولى بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي.

ولفت السباق الذي كان مسكاً لختام أجندة وفعاليات الاتحاد الدولي - -يو آي ام- الأنظار بانتقاله إلى مكان جديد في شواطئ جميرا الساحرة وهذه المرة عند مدخل قناة دبي المائية وشاطئ الشروق حيث امتد مسار السباق بين أجمل جزر دبي في الخليج العربي بالقرب من جزر العالم وجزيرة (داريا) وشواطئ جميرا الشروق والغروب ونسناس.

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وكانت الفعالية الأبرز بعد أيام السباق هي احتفال وكرنفال زوارق اكس كات العالمية والتي جمعت أكثر من 24 متسابقاً من قارات العالم حيث أبحرت في مسيرة جميلة داخل مياه قناة دبي المائية للمرة الأولى ومرت تحت (جسر التسامح) وصولاً إلى عمق الخليج التجاري قبالة أعلى بناء في العالم (برج خليفة) لتنقل إلى العالم صورة جميلة ومتجددة عن روعة (دانة الدنيا) دبي وهي تحتفل بختام الموسم حيث وصف الدكتور رافئيلي كيولي رئيس الاتحاد الدولي تلك اللحظات بالنادرة وتجسيد لمعاني الرياضة الحقيقية عند التوقف تحت جسر (التسامح) العنوان الذي يحمل أهداف الرياضة.

وحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم ليلة أوسكار سباقات الزوارق السريعة -اكس كات- في الواجهة البحرية (دبي هاربور) حيث استضاف حفل الموسم 2021 في فندق ويستن الميناء السياحي بمشاركة كل أهل رياضة الزوارق السريعة والضيوف من مختلف أنحاء العالم بحضور الدكتور رافئيلي كيولي رئيس الاتحاد الدولي -يو آي ام- ليودع الجميع عاماً حافلاً.

ولأن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حريص على تنظيم كبرى الفعاليات كان على موعد في الموسم الرياضي 2022-2021 مع تنظيم أولى الفعاليات مع افتتاح روزنامة الاتحاد الدولي -يو آي ام- مجسداً مقولة (من دبي نرسم لوحة البداية وفيها يكون مسك الختام) حيث نظم سباق دبي الدولي -الجولة الأولى من بطولة دبي الدولية للدراجات المائية (2022) والتي جمعت 80 متسابقاً من 20 دولة تقدمهم المصنفون الأوائل عالمياً.

صورة عام المئوية

وكان الأمر الملفت مع بداية عام 2022 تصدر صورة شواطئ جميرا وفندق (برج العرب) لتصميم التهنئة الرسمية من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي ام- بعام 2022 الذي يحمل شعار الاحتفال بالمئوية (1922 - 2022) والتي أرسلها رئيس الاتحاد الدولي رافئيلي كيولي إلى الاتحادات الوطنية الـ64 الأعضاء في المؤسسة العالمية والأندية البحرية والفرق المتخصصة في سباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية وألواح التزحلق الميكانيكية (موتو سيرف).

والتقطت تلك الصورة خلال فعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية شهر ديسمبر الماضي تأكيداً على المكانة التي تحتلها دانة الدنيا دبي وتميز النادي في تنظيم الحدث والذي مثل مسك ختام فعاليات الاتحاد الدولي لعام 2021 حيث توسطت تصميم التهنئة إلى جانب صورة تاريخية قديمة للسباقات.

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