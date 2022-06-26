«كاراتيه الإمارات» 45 موهبة للمستقبل

المصدر: (دبي ـ علي شدهان)

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رغم سلسلة التحديات والصعوبات والمعوقات، إلا أن رياضة «كاراتيه الإمارات»، ظفرت بـ45 لاعباً ولاعبة، من المواهب الشابة، التي بإمكانها تعزيز مستقبل اللعبة، وتنشيط حاضرها، خصوصاً على صعيد المنتخبات الوطنية، التي تعدّ أولوية كبرى لدى اتحاد الإمارات للكاراتيه.

الخروج التدريجي

وبعد انجلاء غبار جائحة «كورونا»، والخروج التدريجي من دائرة توقفاته، أقام اتحاد الإمارات للكاراتيه، واحداً من أنجح مواسم اللعبة، على الأقل في العقد الأخير من تاريخ «كاراتيه الإمارات»، وذلك بإقامة 10 بطولات محلية متنوعة في موسم 2021 ـ 2022 بعد العودة من التوقف الناجم عن تفشي «كورونا» عالمياً.

أعوام مقبلة

وأثمرت إقامة 10 بطولات محلية في موسم 2021 ـ 2022، عن اكتشاف 45 موهبة جديدة لضمان مستقبل «كاراتيه الإمارات»، وفي كلا الجنسين، وفي فئات عمرية أكثر من مميزة، بإمكانها تمثيل أي من المنتخبات الوطنية، الكبار، والشباب والناشئين، ولأعوام قادمة، وبما يمهد للدخول القوي من بوابة مستقبل أكثر إشراقاً للعبة عموماً.

بلوغ الأهداف

ورغم «اصطياد» اتحاد الإمارات للكاراتيه، 45 موهبة للمستقبل خلال موسم 2021 ـ 2022، إلا أنه يعي تماماً حقيقة، أن اكتمال البناء، وبلوغ الأهداف المرسومة، والغايات المنشودة، لا يمكن لها أن تتحقق على أرض الواقع، إلا من خلال تعاون «ثلاثي» الأقطاب، أطرافه الرئيسية، اتحاد اللعبة نفسه، وشركاؤه، الأندية، ومعهما، أسر اللاعبين واللاعبات.

بشرى سارة

المهندس حميد شامس، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، أبدى ارتياحه التام عن «الخلاصة» التي أسفر عنها موسم 2021 ـ 2022، لافتاً إلى أن اكتشاف 45 موهبة من كلا الجنسين، يعد خطوة مميزة جداً، وضمانة أكيدة للمستقبل، وبشرى سارة لجميع أبناء «كاراتيه الإمارات»، مشدداً على عزم اتحاد الإمارات للكاراتيه على تنفيذ مشروعه وخططه الهادفة إلى بناء منتخبات بمقدورها تحقيق الميداليات المتنوعة في البطولات الخارجية.

نجم بارز

ويعد حميد شامس، من بين أبرز نجوم «كاراتيه الإمارات» طوال عقود من الزمن حقق خلالها إنجازات باهرة مع المنتخبات الوطنية على كافة الأصعدة الخارجية، لا سيما في مسابقة «الكاتا» التي يعتبر أحد أبطالها الكبار، محلياً وعربياً وآسيوياً.

الوقوف بثبات

وشدد شامس على أن الصبر يمثل أهم مفاتيح صناعة «بطل كاراتيه» واعد بإمكانه الوقوف بثبات على منصات التتويج، وإحراز ألقاب البطولات الكبرى، وتمثيل الدولة بصورة مشرفة، وذلك بعد اكتسابه كافة المؤهلات الفنية والبدنية لبلوغ تلك الغايات المنشودة.

ليلة وضحاها

وأوضح شامس قائلاً: صناعة «بطل كاراتيه» واعد لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها، لا بد من الصبر الذي يعتبر مفتاح تلك الصناعة، ولا مفر من أن تكون تلك الصناعة وفق مراحل إعداد وتجهيز وتحضير احترافية، لأن ولادة «بطل كاراتيه»، مهمة شاقة، لكنها ليست مستحيلة بكل تأكيد، كونها تقوم على أساس توفر عوامل محددة، تتمثل في، «الخامات» المميزة، وبرنامج إعداد علمي، وأدوات تنفيذ عملية، ومقومات داعمة، وصبر مدروس.

توفر العوامل

وأضاف: في حال توفر تلك العوامل، فإن «كاراتيه الإمارات»، سوف تشهد ولادة أسماء أبطال مميزين خلال المرحلة القادمة، وبما يحول الأحلام إلى حقيقة في واقع اللعبة، لدينا «خامات» وطنية مميزة من اللاعبين واللاعبات، تم اكتشاف الكثير منهم في موسم 2021 ـ 2022، ولكن تحويلهم إلى أبطال واعدين، بحاجة ماسة إلى توفر عوامل أساسية لا بد منها، وصبر وليس «استعجال»!

آليات التنفيذ

وعن آليات تنفيذ متطلب الصبر لصناعة «بطل كاراتيه» واعد، أجاب شامس بالقول: المهمة برمتها لا تكتمل إلا بتعاون مخطط له بين الاتحاد والأندية وأسر اللاعبين واللاعبات المميزين، الذين يجد فيهم اتحاد الإمارات للكاراتيه، نواة مميزة لصناعة «بطل كاراتيه» واعد، وفي حال تحقق التعاون بين الأضلاع الثلاثة، فإن النتيجة لا بد وأن تكون مميزة بالوصول إلى الهدف المنشود.

محرك العملية

وحول دور اتحاد الإمارات للكاراتيه في إنجاز مهمة صناعة «بطل كاراتيه» واعد خلال المرحلة القادمة في ظل اكتشاف 45 موهبة للمستقبل، أجاب شامس قائلاً: اتحاد اللعبة هو المحرك و«الدينمو» للعملية برمتها، ويعرف تماماً حدود وحجم مسؤولياته في هذا الجانب بالذات، وهو عازم على تنفيذ خططه الطموحة ومشروعه الواعد سواء في مجال صناعة «بطل كاراتيه» مميز، أو في عموم جوانب ومتطلبات «كاراتيه الإمارات»، فنياً وإدارياً وتنظيمياً.

«رزنامة» حافلة

وبشأن «أجندة» موسم 2021 ـ 2022، لفت شامس إلى أن اتحاد الإمارات للكاراتيه، وضع وبصورة مبكرة، وبالتعاون مع لجانه العاملة المعنية، «رزنامة» حافة بعدد غير مسبوق من البطولات، في مقدمتها الدوري للفئتين، الكاتا والكوميتيه، إلى جانب بطولات مفتوحة عدة، وبطولات للفئات العمرية المختلفة، منوهاً إلى أن اتحاد اللعبة، حرص على تنويع أماكن إقامة تلك البطولات.

مشاركة واسعة

وأشار إلى أن جميع بطولات «كاراتيه الإمارات» في موسم 2021 ـ 2022، شهدت مشاركة واسعة جداً من لاعبي ولاعبات الأندية والمراكز، وتقديم مستويات فنية أكثر من مميزة، وبحضور جماهيري لافت، ومتابعة حثيثة من قبل اتحاد اللعبة بقيادة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

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