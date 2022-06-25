«البادل تنس».. تجذب النجوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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لكل لاعب هواية ورياضة أخرى يمارسها خارج المستطيل الأخضر، لكن، كما يبدو في الوقت الحالي، فإن لعبة البادل تنس التي أصبحت رائجة و«تريند» بين مختلف أفراد المجتمع، لم تكن بعيدة عن اهتمامات لاعبي كرة القدم وغيرهم من الرياضيين، لتخطف الأضواء وتتصدر قائمة الهوايات لدى معظم اللاعبين في الوقت الراهن.

خاصة وأنها من الرياضات التي يمكن ممارستها خلال فصل الصيف في ملاعب مغلقة وصالات مكيفة، فضلاً عن كونها من الألعاب الممتعة التي تساهم في المحافظة على مستوى اللياقة قبل بدء مرحلة الإعداد والتحضير في الأندية التي تسبق الموسم الكروي الجديد.

العديد من اللاعبين يمارسون البادل تنس في الفترة الأخيرة، سواء من أندية المحترفين أو أندية الدرجة الأولى «الهواة»، ويعتبر لاحج صالح لاعب نادي حتا، أحد هؤلاء اللاعبين الذي أكد أن البادل تنس الهواية المفضلة الأولى له، بعد كرة القدم.

مشيراً إلى أن الفترة السابقة كانت الرياضات البحرية تتصدر قائمة الاهتمام، وقال: البادل تنس تتميز بعدة خصائص أبرزها أنها تحتاج إلى تركيز وذكاء ومرونة وخفة في الحركة، وتساعد اللاعب في المحافظة على معدل لياقته، كما تتميز بأنها أقل خطورة من حيث التعرض للإصابات.

شعبية

وأضاف لاحج صالح لـ «البيان»، إن البادل تنس انتشرت شعبيتها بصورة كبيرة في مجتمع الإمارات والمجتمع الخليجي رغم أنها انطلقت في الدولة قبل سنوات قليلة، إلا أن الفترة الحالية تصدرت المشهد الرياضي خاصة بعد تنظيم كأس الخليج للمنتخبات ضمن دورة ند الشبا الرياضية في شهر رمضان وغيرها من البطولات التي حظيت بمتابعة واهتمام واسع من قبل الرياضيين ومحبي اللعبة.

لافتاً إلى أن معظم اللاعبين حالياً يستثمرون فترة الإجازة في الصيف لممارسة البادل تنس في حال تواجدهم في الدولة وحتى أثناء السفر إلى الخارج.

وأشار لاحج صالح إلى أنه في الفترة السابقة كانت العديد من الرياضات تستهوي اللاعبين مثل كرة السلة وكرة الطائرة والدراجات الهوائية. لكن في الوقت الحالي أصبحت البادل تنس هي الخيار الأول لدى معظم اللاعبين، سواء في أندية المحترفين أو أندية الهواة، موضحاً أن «البادل» استحوذت على اهتمام شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وتعتبر من الرياضات الممتعة للاعب كرة القدم ولغيره من اللاعبين والرياضيين.

لياقة بدنية

وقال سبيل غازي لاعب دبا الحصن والإمارات وحتا سابقاً، إنه يمارس البادل تنس منذ أشهر، ويحرص على لعبها كل ما سنحت له الفرصة أثناء الإجازات.

لكن في هذه الفترة يمارس البادل تنس 3 مرات أسبوعياً، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الموسم يركن إلى راحة قد تمتد إلى أسبوعين أحياناً، لكن رياضة البادل تنس تعتبر خياراً مناسباً لاستعادة مستوى اللياقة البدنية بصورة تدريجية قبل انطلاق معسكرات الإعداد الصيفية.

وأضاف سبيل غازي لـ «البيان»:إن لاعب كرة القدم يتأقلم مع أجواء لعبة البادل تنس سريعاً التي لا تختلف كثيراً عن التنس.

حيث كان يحرص على متابعة مسابقات التنس منذ فترة طويلة ويعرف قوانينها، مبيناً أن هوايته المفضلة بعد كرة القدم في الوقت السابق هي البولينغ، لكن الحال اختلف في الوقت الحالي بعد الاتجاه إلى البادل تنس.

وكشف عن النسبة المتوقعة للاعبي كرة القدم الذين يمارسون البادل تنس حالياً، وقال: أتوقع أن أكثر من 90 % من لاعبي كرة القدم يمارسون البادل، والبعض يتدربون على يد مدربين محترفين.

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