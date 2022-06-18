تحدٍ بين هيريرا وروبليس في «مقاتلو الشعب»

المصدر: دبي - البيان

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تقام مساء غدٍ، النسخة الثالثة من بطولة «مقاتلو الشعب» للملاكمة الكوبية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة عالمية من نجوم اللعبة، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان الأولى والثانية في أكتوبر 2021 وفبراير 2022.

وتتضمن البطولة التي ستقام في فندق سيزارز بلو ووترز دبي، عدداً من المواجهات القوية، وأبرزها لقاء الكوبي جادير هيريرا ومتحديه المكسيكي بابلوليس روبليس، والمصري عبد الغني صابر أمام البرازيلي هيتور سوسا.

وقال جادير، وهو حفيد الأسطورة الكوبية إنجيل هيريرا الفائز بالميدالية الذهبية مرتين في أولمبياد مونتريال 1976 وموسكو 1980، إن مشاهدته لنزالات خصمه، مكنته من التعرف على أسلوبه، وأنه وضع الخطة المناسبة من أجل الفوز عليه. وأضاف في المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة: «بالتأكيد سيكون نزالاً نظيفاً، وأنا في كامل تركيزي لتحقيق الفوز في مواجهة منافس قوي مثل الملاكم روبليس، والجميع ينتظر هذا النزال وبالتأكيد أنا أيضاً».

شغف

يذكر أن اسم «مقاتلو الشعب»، جاء ليعكس حالة الشغف لدى الشعب الكوبي، واهتمامه بالملاكمة الذي يعود إلى القرن الماضي، وأقيم أول نزال رسمي في عام 1909، ومن وقتها تطورت الرياضة حتى أصبحت كوبا أكثر بلدان العالم تطوراً في الملاكمة في دورات الألعاب الأولمبية، حتى بات الكثير من الكوبين يمارسون نزالات الملاكمة بشكل ترفيهي.

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