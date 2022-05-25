تنظيمية (القفال 31) تجتمع مع (استشارية) المتسابقين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية للنواخذة التي اعتمدها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هذا الموسم، شكرهم وتقديرهم العميق للدعم المتواصل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي النسخة رقم 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

وثمنت اللجنة الاستشارية التي اعتمد تشكيلها مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بناءً على توصية اللجنة الرياضية لهذا الموسم، الدعم الكبير من سمو راعي الحدث وتحفيزه المستمر لأهل البحر من أجل الاستمرار في المحافظة على الموروث وإحياء ماضي الآباء والأجداد.

وتواصل اللجنة المنظمة لسباق القفال 31 من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، التجهيز والتحضير في انتظار اعتماد وإعلان الموعد الجديد والمرتقب للسباق بعد قرار تأجيله مؤخراً بسبب الأحوال الجوية.

كما أشادت اللجنة الاستشارية بالجهود الكبيرة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة المنظمة لسباق القفال برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في إنجاح الحدث الكبير والمرتقب.

وحرصت اللجنة المنظمة للسباق على استقصاء آراء النواخذة والملاك والبحارة في الكثير من الأمور التي تخص إقامة الحدث ومنها قرار تأجيل السباق مؤخراً فيما شهد مقر النادي مؤخراً انعقاد اجتماع للجنة المنظمة مع اللجنة الاستشارية لمتسابقي القوارب الشراعية.

حضر الاجتماع المشترك محمد عبد الله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة، إلى جانب أعضاء اللجنة الاستشارية النواخذة سالم علي سالم العديدي، وأحمد عبيد السويدي، وخليفة عابد ثاني سيف المري، وأحمد السويدي رئيس لجنة الفحص الفني والتحكيم.

حرص

وحرص محمد عبد الله حارب الفلاحي في بداية الاجتماع على الترحيب بالنواخذة المتسابقين من أعضاء اللجنة الاستشارية، ناقلاً اليهم تحيات رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لسباق (القفال 31)، متمنياً التوفيق للجميع من لجان ومتسابقين في أنجاح التظاهرة الكبيرة في نسختها رقم 31.

وقال محمد عبد الله حارب الفلاحي إن النجاح لن يتأتى إلا بتضافر الجهود وتعاون كافة الأطراف من لجان تنظيمية ومتسابقين مشاركين، وهذا أمر تعودنا عليه في السباقات البحرية التي وصلنا فيها إلى درجة عالية من التنظيم الاحترافي والفضل يعود في المقام الأول إلى تعاون الجميع وفي المقدمة النواخذة والمتسابقين.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها تعاون النواخذة والملاك والبحارة مع اللجنة المنظمة لإنجاح الحدث والتحضيرات الخاصة المتعلقة بالحدث وكيفية الالتزام بالضوابط والشروط الخاصة واستكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والتنسيق التام مع اللجنة المنظمة قبل التحرك إلى جزيرة صير بونعير، إلى جانب الالتزام بالتعليمات الصادرة من هيئة الشارقة للبيئة والمحميات الطبيعية حول ضوابط التواجد في محمية جزيرة صير بونعير.

تشكيل

تضم اللجنة الاستشارية لمتسابقي القوارب الشراعية النواخذة كلاً من خليفة مهير المزروقي (رئيس اللجنة)، وسالم علي العديدي، ومحمد راشد بن شاهين المرر، وأحمد عبيد السويدي، وخليفة عابد ثاني المري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز