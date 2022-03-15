14 ميدالية للإمارات في افتتاح «الشّارقة لقوى أصحاب الهمم»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، انطلق أول من أمس ملتقى الشارقة الدولي العاشر لألعاب القوى أصحاب الهمم على ملاعب نادي الثقة، ويختتم اليوم.

شهدت منافسات اليوم الأول منافسات مثيرة، وتألقاً كبيراً من الفرق الإماراتية حيث حصد فرسان الإرادة 14 ميدالية ملونة، بواقع ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية.

وحقق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ميدالية ذهبية وميدالية فضية، كما حقق نادي خورفكان 5 ميداليات فضيتين، و3 ميداليات برونزية، وحقق نادي العين لأصحاب الهمم ميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين، وحقق نادي الثقة ميدالية فضية وميدالية برونزية، وحقق نادي دبي للمعاقين ميدالية برونزية.

وتصدرت الجزائر ميداليات اليوم الأول بـ 5 ذهبيات وميداليتين فضيتين ثم العراق بواقع 10 بـ 3ذهبيات، و4 فضيات، و3 برونزيات، ثم تايلاند بـ 3 ذهبيات، 3 فضيات، 6 برونزيات.

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