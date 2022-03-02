هجن الرئاسة والعاصفة والشحانية تظفر برموز الثنايا في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، تحديات رموز الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن اليوم العاشر لمهرجان المرموم التراثي للهجن، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتوَج مؤسسات هجن الرئاسة والعاصفة والشحانية، بعد فوزهم برموز الثنايا لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

واستطاعت مؤسسة هجن الرئاسة، حصد لقب كأس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، للثنايا البكار المفتوح، عبر «أمسية»، بقيادة المضمر العملاق سلطان محمد الوهيبي في زمن قدره 11:59:6 دقيقة.

وقدم «رماد» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي أداءً مميزاً، وتمكن من الحصول على بندقية الثنايا الجعدان في الشوط المفتوح، وذلك بعد أن قطع رحلة السباق البالغة 8 كلم في 12:15:3 دقيقة.

وحسمت «شبا» لهجن الشحانية، بقيادة المضمر جابر سالم فاران المري، التحدي على كأس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا البكار المحليات، في اللحظات الأخيرة، وذلك بعد أن سجلت زمناً قدره 12:04:3 دقيقة.

الفترة الصباحية

وأقيمت في الفترة الصباحية 14 شوطاً في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وشهد الشوط الرئيس الأول للثنايا البكار، تألقاً لافتاً لشعار هجن الرئاسة، حيث تمكنت «شواهين» من حسم المعركة، بوصولها لخط النهاية في زمن قدره 12:16:4 دقيقة، تحت القيادة التضميرية لمحمد زيتون المهيري.

وسجل المضمر المجازف محمد زيتون المهيري، ظهوره القوي من خلال الشوط الثاني للثنايا الجعدان، حيث كشف «شاهين» عن إمكاناته وقدراته العالية، ونجح في إهداء مؤسسة هجن الرئاسة الناموس، في توقيت بلغ 12:26:4 دقيقة.

وأكملت هجن الرئاسة الثلاثية، بعد تألق «شواهين» في الشوط الثالث للثنايا البكار.

ولم يتأخر شعار هجن الشحانية عن ركب الناموس في الأشواط الرئيسة للفترة الصباحية، حيث تمكنت «محميّة» من الظفر بصدارة الثنايا البكار.

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وتختتم مؤسسات هجن أبناء القبائل، مشاركتها في مهرجان ختامي المرموم، مساء اليوم، وذلك من خلال 6 أشواط، ستتنافس خلالها الحول والزمول، على الرموز الأهم في المهرجان، وخصص الشوطان الأول والثاني لرموز الإنتاج، ويحصد الفائز بالشوط الأول للحول المفتوح «إنتاج» السيف، بالإضافة إلى مليوني درهم، بينما سيكون الشداد ومليون درهم في انتظار صاحب المركز الأول في الشوط الثاني للزمول المفتوح «إنتاج»، وستذهب الجائزة نفسها إلى صاحب الصدارة في الشوط الرابع للزمول المحليات، بينما تحصل صاحبة الصدارة في الشوط الثالث للحول المحليات، على الخنجر ومليوني درهم.

وسينال صاحب المركز الأول في شوط الزمول المفتوح، البندقية الذهبية و1.5 مليون درهم، وستكون الجائزة الكبرى، سيف الإمارات وثلاثة مليون درهم، في انتظار صاحبة الصدارة والناموس في الشوط السادس للحول المفتوح. ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس في الأشواط المسائية، على جوائز نقدية ضخمة.

اكتساح

نجح «الحاسم» لهجن العاصفة، في حسم معركته مع الثنايا الجعدان المحليات على بندقية ختامي المرموم في اللحظات الأخيرة، وذلك عندما جاء من الخلف، بقيادة مضمره غياث الهلالي، ونجح في اكتساح المنافسين، والحصول على البندقية، بتوقيت قدره 12:18:2 دقيقة.

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