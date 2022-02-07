" أبوظبي الرياضي يطلق مشروع " اكتيف هب

المصدر: وام

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وشركة بالمز الرياضية، عن اطلاق مشروع "أكتيف HUB "، الذي يهدف لتفعيل استغلال المرافق الرياضة المتوفرة في 20 مدرسة بإمارة أبوظبي، والاستفادة منها بعد الدوام الرسمي من قبل الطلبة والطالبات وذويهم وعموم فئات المجتمع، حيث سيتاح المشروع على مدار العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس أبوظبي الرياضي اليوم بحضور طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، و محمد هلال البلوشي المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع، وناصر خميس المري مدير إدارة الرياضة للمؤسسات التعليمية في مجلس أبوظبي الرياضي، وخالد الأنصاري ممثل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.

وتفتح 20 مدرسة في إمارة أبوظبي مرافقها الرياضية أمام الطلبة والطالبات وذويهم وعموم فئات المجتمع، بداية من 14 فبراير الجاري ، لرفع وتعزيز مستوى الممارسة الرياضية في المجتمع، والتشجيع على غرس المفاهيم الإيجابية للرياضة، ودورها في تحسين اللياقة البدنية، وجعلها نمطاً للحياة اليومية، وانعكاسها الكبير على سعادة ممارسيها.

و ستتاح فرصة التسجيل في المشروع لمختلف فئات المجتمع اعتباراً من الأسبوع المقبل للمشاركة في التدريبات والحصص عبر الرابط الإلكتروني activehub.adsc.gov.ae .

وستفتح 10 مدارس بمنطقة أبوظبي مرافقها لعموم فئات المجتمع هي: القمة ، الرواد ، البوادي ، خليفة أ ،ثانوية أبوظبي ، الشوامخ ، الغزالي ، أم العرب ، ياس ، مجمع الباهية.

وفي منطقة العين تفتح كل من مدارس الجاهلي ، الطموح ، أحمد بن زايد ، الخير ، المعالي.

وفي منطقة الظفرة كل من مدارس الظفرة ، الصديق ، بيعة الرضوان، النخبة ن السلع.. وذلك أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء، حيث تم تخصيص يومان للذكور ومثلهما للإناث.

وتشمل الرياضات كل من كرة القدم ، الكرة الطائرة ، كرة السلة ، المواي تاي ، حصص اللياقة البدنية ، الأيروبك ، ألعاب القوى ، السباحة ، الألعاب المائية ، الجوجيتسو وغيرها من الرياضات.

و أوضح ناصر خميس المري مدير إدارة الرياضة للمؤسسات التعليمية في مجلس أبوظبي الرياضي ان مشروع "اكتيف HUB" يعكس الاهتمام الدائم بتحفيز عموم فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، وترجمة خطط ورؤية إمارة أبوظبي في بناء مجتمع صحي ونشط، ما يدعم مؤشر جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

و اكد أهمية التعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وشركة بالمز الرياضية، في تنظيم هذا المشروع، متمنياً لجميع المشاركين الاستفادة من هذا المشروع الحيوي، وسط اتباع ومراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه أكد خالد الأنصاري ممثل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على أهمية برنامج "اكتيف HUB" الذي ينطلق الأسبوع المقبل، ويستهدف عموم فئات المجتمع، مشيراً إلى أن المدارس أصبحت جاهزة لاستقبال عموم فئات المجتمع اعتباراً من 14 فبراير الجاري، وأنها تغطي معظم المناطق التابعة لمدن إمارة أبوظبي.

وأضاف الأنصاري ان برنامج "اكتيف HUB" سيؤدي إلى المزيد من الترابط المجتمعي، فهو سيجمع العائلة، وكذلك القاطنين في نفس الحي، في بيئة مفعمة بالحيوية والنشاط والحركة، من أجل ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة.

من جانبه جانبه لفت فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية إلى أهمية الشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في برنامج "اكتيف HUB" الذي يهدف إلى زيادة إقبال جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضية بشكل منتظم والانخراط في كافة أشكال النشاط البدني.. مشيرااً إلى ان المدارس التي انخرطت في برنامج "اكتيف HUB" تحتوي العديد من المرافق الرياضية المتميزة، التي تمكن جميع أفراد المجتمع من ممارسة الرياضة بشكل آمن وفعال، ما يضع أبوظبي في مصاف الدول المتقدمة من حيث جودة الحياة، بفضل توجهات القيادة الرشيدة، ومساعيها الدائمة للارتقاء بالإنسان والبنيان.

وأضاف ان فريق شركة بالمز المتخصص يعمل بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، من أجل وضع جدولة للحصص الرياضية التي تركز على عنصر الاستمتاع بالوقت والمشاركة والتحدي.

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