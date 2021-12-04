إطلاق فريق مؤسسة ميثاء بنت أحمد للدراجات

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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أطلقت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أول فريق رياضي للمؤسسة للدراجات الهوائية، تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، واختيار أبوظبي مدينة للدراجات الهوائية، ويعزز الفريق جهود أبوظبي في رياضة الدراجات الهوائية وترسيخ مكانتها البارزة.

‏وشاركت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، في مسيرة الاتحاد للدراجات الهوائية، التي أقيمت بمنطقة الحديريات بأبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للدراجات، وبحضور فريق الإمارات للدراجات الهوائية، وتمثلت مشاركة المؤسسة بفريق تطوعي وآخر رياضي لدعم الفعالية المقامة احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين.

‏وأكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن مشاركة المؤسسة في الفعالية، تأتي انطلاقاً من دور المؤسسة المجتمعي في دعم الفعاليات والأحداث الوطنية، وتماشياً مع رؤيتها في إنجاح مختلف الأنشطة المقامة في الدولة، من خلال المشاركة الفاعلة والإسهام الإيجابي بالشراكة مع مختلف الجهات.

‏وقالت: إن حرص المؤسسة على المشاركة في مسيرة الاتحاد للدراجات الهوائية، يأتي دعماً لإسهامات إمارة أبوظبي الرياضية، ومواكبة حصولها على لقب مدينة الدراجات الهوائية، والذي يعد تقديراً عالمياً مهماً يضاف إلى المنجزات التي تحققت في المجال الرياضي.

ولفتت إلى أن إطلاق أول فريق رياضي للمؤسسة للدراجات الهوائية، يأتي دعماً لجهود إمارة أبوظبي باعتبارها مدينة الدراجات الهوائية، نظراً لأهمية هذه الرياضة ولما تعكسه من نتائج إيجابية جسدية ونفسية بممارستها.

‏وأشارت إلى أن المؤسسة تواصل دورها الإيجابي في تعزيز المشاركة المجتمعية وقيم العطاء والعمل التطوعي، إذ شارك المتطوعون دعماً لإنجاح الفعالية، ليؤكدوا الأهمية الكبرى للعمل التطوعي في إنجاح الأحداث الوطنية، والدور الكبير لهم بحسبانهم مكوناً رئيساً في منظومة الأنشطة المقامة في الدولة.

يذكر أن الفعالية شارك فيها أكثر من 300 شخص، وشهدت إقامة مجموعة من الأنشطة التدريبية وورش العمل للأطفال حول الدراجات الهوائية، بجانب مشاركة واسعة من قبل الجهات ومختلف الفئات المجتمعية، ومنها الطلبة من مدارس أدنوك وأكاديميات الدار، إضافة إلى مجموعة من راكبي الدراجات البارالمبيين بدعوة من بنك أبوظبي الأول، وأصحاب الهمم من برنامج (Hope for Heroes) الذي يحظى بدعم مجموعة (جي 42)، إضافة إلى مشاركة درّاجين بدعوة من قبل طيران الإمارات وشركة أبوظبي القابضة واتصالات.

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