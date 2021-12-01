أبطال الإمارات يشعلون صراع اللقب في مونديال الفجيرة للإكس كات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تشهد مياه كورنيش الفجيرة اليوم وعلى مدى أربعة أيام انطلاق بطولة العالم للزوارق السريعة - إكس كات - في نسختها العاشرة بقيام سباق جائزة الفجيرة الكبرى بمشاركة 14 زورقاً يتقدمها أبطال الإمارات «فيكتوري» و«أبوظبي للزوارق» وزورق «شرطة دبي» بطموح الفوز للظفر بأول ألقاب البطولة.

وأمس شهد كورنيش الفجيرة، سباق السرعة «كسر الكيلو» وجاء السباق مثيراً بين الزوارق المشاركة، حيث نجح الزورق الإيطالي «تربال 2» بقيادة الإيطالي جوفياني في احتلال المركز الأول بزمن قدره 3,17 دقائق، يليه زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري بزمن «3.20 دقائق» وحل زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وكابيلي ثالثاً بزمن قدره 3.21 دقائق، فيما احتل زورق الفيكتوري 7 المركز السادس بقيادة الثنائي محمد المطلعي والسويدي أريك ستارك بزمن قدره 3.27 دقائق، وحل زورق شرطة دبي «3» بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي في المركز الثامن بزمن قدره 3:30 دقائق.

وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية اكتمال الاستعدادات لاستقبال 3 جولات لفئة الإكس كات اعتباراً من اليوم مرحباً بالجميع في إمارة الفجيرة ومتمنياً لهم التوفيق.

وكشف محمد سيف المري مدير إدارة فريق الفيكتوري بالإنابة، أن التجهيزات اكتملت للمشاركة عبر زورق الفريق رقم 7 للمشاركة في البطولة العالمية الذي سيقوده طاقم يضم الثنائي بطلنا محمد المطلعي والسويدي أريك ستارك.

وقال مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، إن الفريق يتطلع لظهور قوي ونتائج مبهرة في الفجيرة ودبي مبيناً أن اختيار الطاقم جاء بناءً على المعايير والاشتراطات وبعد خوض اختبارات اللياقة واجتياز فحص السلامة، حيث يملك كل واحد سجلاً رياضياً مشرفاً، كما أنهم يملكون العديد من المشاركات مع الفريق.

وأشار المري إلى أن زميل المطلعي في قمرة القيادة السويدي أريك ستارك يعد من أكثر المتسابقين المتميزين في البطولة العالمية حيث لمع اسمه مع الفريق السويدي وزورق سويكات 2 طوال السنوات الماضية قبل أن ينضم قبل سنتين مع فريق فيكتوري فورمولا 1 ثم فريق فيكتوري - الفئة الأولى - في رحلته إلى أمريكا من خلال الجولة الختامية.

وقال سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي: هي بطولة أخرى ننظر لها كفرصة للوصول لمنصات التتويج والمراكز الأولى وفرصة أخرى لفريق أبوظبي من أجل مواصلة حصد الألقاب وزيادة حصيلة الرياضة الإماراتية من النجاح والتفوق في هذا الجانب، ووضع الرميثي الأمل وبقوة في زورقي الفريق في الوصول لنتائج إيجابية ومتميزة في الجولة الافتتاحية وأن يسير الفريق على نفس النهج الذي ظهر به من خلال مشاركاته المختلفة في كل البطولات الدولية والعالمية خلال هذا الموسم.

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