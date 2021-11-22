إطلاق استراتيجية إعداد منتخب الريشة لأولمبياد «برلين 2023»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات للريشة الطائرة استراتيجية مشتركة لإعداد اللاعبين للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023،هي الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تتم بين إحدى مؤسسات الأولمبياد الخاص واتحاد رياضي وطني.

وتركز الاستراتيجية على 4 محاور رئيسية هي التنمية، والفعاليات، والشراكات، والاتصالات، وسيتم تنفيذها بمساعدة الشركاء الإقليميين والوطنيين، في إطار الاستراتيجية العالمية لتطوير الريشة الطائرة المعلن عنها بين الأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وتنفيذاً لخطط الأولمبياد الخاص الدولي لإبرام شراكات فعالة مع الاتحادات والهيئات الرياضية الوطنية والإقليمية والدولية المختلفة تنطلق من الإمارات، وتسعى لتطوير مستوى لاعبي الأولمبياد الخاص وتعزيز قدراتهم على المشاركة.

حضر التوقيع ممثلو الأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة «BWF»، وعدد من لاعبي الأولمبياد الخاص والشركاء الموحدين، وأعقب التوقيع لعب مباراة ودية بين الطرفين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي ومراسم التوقيع التي تمت في مقر مجلس دبي الرياضي، ووقع الاتفاقية طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي وغازي المدني ممثل مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة الإمارات للريشة الطائرة ونائب رئيس اللجنة التشريعية في الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة.

دعم

وأكد طلال الهاشمي أن الأولمبياد الخاص الإماراتي يسعى لإبرام الاتفاقيات ذات الأثر الإيجابي على لاعبينا، وقال: التعهد الموقع مع لجنة الإمارات للريشة الطائرة سيزيد من التعاون الثنائي القائم بيننا بالفعل والذي يعزز هدفنا لدعم فئة أصحاب الهمم فيما نسعى إليه، خاصة أن الريشة الطائرة واحدة من أنجح التجارب الرياضية للدمج على مستوى دولة الإمارات والعالم.

وأضاف: نطمح أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة شعبية الريشة الطائرة على صعيد مسابقات الأولمبياد الخاص الإماراتي، وأن يكون حافزاً لإطلاق المزيد من البرامج التطويرية التي ستعد لاعبينا من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في برلين 2023. وأن تكون الإمارات أولى محطات إبرام اتفاقيات بين إحدى مؤسسات الأولمبياد الخاص مع أحد الاتحادات الرياضية الوطنية، وذلك ما يعكس مكانة الإمارات عالميا كدولة رائدة في تمكين أصحاب الهمم.

منصة

ورحب غازي المدني بوفود من الأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة وقال: نسعد بكون مجلس دبي الرياضي،المنصة التي تحتضن الاتفاقيات المهمة بين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات للريشة الطائرة التي نطمح أن تحقق من خلالها المزيد من تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وإعطائهم الفرصة لإبراز مواهبهم، وأن تكون خطوة لدمج اللاعبين من أصحاب الهمم في الرياضة مع أقرانهم لما لها من أثر إيجابي كبير عليهم في تعزيز علاقاتهم الإنسانية والمساهمة في تشجيعهم على ممارسة الرياضة وانتهاجها كأسلوب حياة صحية ونشيطة، فممارسة الرياضة هي حق أساسي للجميع. ويحرص المجلس دائما على دعم جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة، كما وفر المجلس في مقره مكاتب لعمل منتسبي الأولمبياد الخاص لتسهيل إنجاز أعمالهم ولقاءاتهم وتنفيذ برامجهم.

أنظمة جديدة

وكان أقيم يوم السبت الماضي اجتماع لوفود من الأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة، إلى جانب ممثلي الأولمبياد الخاص الإماراتي، ولجنة الإمارات للريشة الطائرة لبحث ودراسة عمل أنظمة جديدة لمسابقات للريشة الطائرة، بهدف تطويرها وتوسيع قاعدة لاعبيها، ولتقديم مسابقات تتميز بالمنافسة والديناميكية خلال الألعاب العالمية في برلين 2023.

ونشر الاتحاد الدولي للريشة الطائرة «BWF» بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي «SOI»، وفي وقت سابق هذا العام، استراتيجية تطوير عالمية لتنمية الريشة الطائرة وإتاحة الفرص المتساوية للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية للمشاركة في جميع فعالياتها من بطولات وأنشطة ترويجية.

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