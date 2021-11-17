خالد بن محمد بن زايديشهد توقيع شراكة مع «NBA» لاستضافة أبوظبي مباريات دوري السلة الأمريكي

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مراسم توقيع شراكة تمتد لعدة سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) لتستضيف أبوظبي مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لأول مرة في منطقة الخليج العربي.

وسلط سموّه الضوء، خلال مراسم توقيع الشراكة، على أهمية استضافة الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي لتعزيز حضورها على المشهد الرياضي الدولي، وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في أنشطة اللياقة البدنية وتبني نمط حياة صحي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً هاماً للفعاليات الرياضية العالمية.

شراكة

وبموجب هذه الشراكة، تستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين قبل الموسم خلال شهر أكتوبر 2022، كما تشمل الشراكة تجارب تفاعلية بحضور نجوم كرة السلة الأمريكية الحاليين والمُعتزلين ودوري الناشئين لكرة السلة، المعروف اختصاراً بـ«جونيور إن بي إيه»، لصالح اللاعبين واللاعبات في مدارس دولة الإمارات، بالإضافة إلى عيادات اللياقة البدنية «إن بي إيه فيت» للتوعية بأهمية الصحة واللياقة، كما تستضيف أبوظبي دوري الألعاب الإلكترونية (NBA 2K).

وأصبحت مبادرة «زوروا أبوظبي»، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الشريك الرسمي والوجهة السياحية للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في الصين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مكانة عالمية

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي: «ترسخ هذه الشراكة الاستراتيجية مكانة أبوظبي كعاصمة لأكبر البطولات الرياضية الدولية التي تستقطب ألمع المواهب والرياضيين العالميين.

وبينما تمضي الإمارة بثبات لتحقيق رؤيتها الرامية إلى تطوير وجهة عالمية تنبض بالحياة، تشكل استضافة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إضافة نوعية تُثري جدول الفعاليات الترفيهية والرياضية التي تحتضنها على مدار العام، معززةً ريادتها كمركز للتميز والابتكار الرياضي.

ونثق أن الشراكة مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ستنهض بدور حيوي في اكتشاف وتطوير المواهب الشابة وتشجيع أنماط الحياة الصحية وممارسة الرياضة، وهي من الأهداف الاستراتيجية للإمارات التي تركز على تمكين الشباب وبناء مستقبل مستدام للوطن والأجيال المقبلة».

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