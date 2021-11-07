الأولمبياد الخاص الإماراتي يطلق برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي برنامج «مدارس الأبطال الموحدة» للعام الدراسي 2021 - 2022 مع تسجيل أكثر من 200 مدرسة حكومية وخاصة في جميع أنحاء الإمارات في البرنامج.

يهدف البرنامج المخصص للمدارس لدمج الطلاب من ذوي التحديات الذهنية، وصعوبات التعلم مع أقرانهم الطلاب الآخرين في بيئة مدرسية دامجة، وتوسع البرنامج ليشمل 7 مناطق خلال العام الماضي، ليصبح واحداً من أكبر المبادرات لدمج للطلاب من جميع القدرات في مسارات التعليم الأساسي.

ويقدم البرنامج الشامل نهجاً مكوناً من ثلاث عناصر أساسية توفر للمدارس فرصاً متعددة لتحقيق الدمج من خلال الرياضات الموحدة، والقيادة الشبابية الدامجة، وأنشطة المشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي، والتي تُنظم على مدار العام الدراسي.

وأوضح طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي أنه تم هذا العام إطلاق مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات تحت مظلة برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»، وتشمل الرياضة الموحدة، القيادة الشبابية الدامجة، والأنشطة التي تجمع المجتمعات المدرسية بأكملها معاً لممارسة الدمج بشكل عملي كل يوم، ولفت إلى أن برنامج مدارس الأبطال الموحدة يسهم في تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات لترسيخ قيم الاحترام والدمج في المجتمع، وبطبيعة الحال يجب أن تكون المدارس من بين الأماكن الأولى التي يجب أن نبدأ منها.

وتابع قائلاً: نحن سعداء بتجاوب المدارس معنا، وندعو أي شخص مهتم بتطبيق البرنامج في أي مدرسة في الدولة أن يتواصل معنا. وينبغي هنا أن نتقدم بالشكر إلى شركائنا، والمجموعات التعليمية المختلفة، والمدارس التي سجلت في البرنامج بالفعل على دعمهم المستمر لعملنا، حيث يجب أن نتكاتف جميعاً لجعل الدمج في المدارس واقعاً يومياً يتمتع به الجميع.

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