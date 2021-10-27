ختام مثير لـ«أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في ريو

المصدر: ريو دي جانيرو- وام

اختتمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو محطتها البرازيلية لبطولة أبوظبي غراند سلام للمحترفين، التي أقيمت في ريو دي جانيرو، على مدار 3 أيام في صالة فيلودرومو أرينا، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 11 دولة حول العالم في فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للشباب والرجال والسيدات البالغين والأساتذة.

ونظراً لتميز جولة ريو دي جانيرو بين الجولات المختلفة في التصنيف الدولي، وحصول اللاعب صاحب المركز الأول فيها على 3000 نقطة، كان التنافس كبيراً على مستوى الرجال والسيدات، وكانت المفاجآت أيضاً كبيرة، ومن أبرزها فوز يارا ناسيمنتو على بطلة العالم، وملكة البساط غابرييلي باسينها.

وشهدت البطولة توزيع 143 ميدالية ملونة منها 48 ذهبية، و48 فضية، 47 برونزية، وفازت أكاديمية «جي إف تيم» البرازيلية بالمركز الأول على مستوى ترتيب الأكاديميات، فيما فازت البرازيل بالمركز الأول بين الدول المشاركة، بحصول لاعبيها ولاعباتها على 738420 نقطة، فيما حلت الباراغواي في المركز الثاني، والإكوادور في المركز الثالث.

نجاح فني

وأكد طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن البطولة نجحت فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً، وحققت العديد من المكاسب، أبرزها ظهور عدد كبير من الوجوه الجديدة، التي ستتصدر المشهد في السنوات المقبلة، في ظل بروز نخبة من المواهب في مختلف الفئات، كما شهدت تحطيم رقم قياسي في عدد اللاعبين المشاركين في حدث واحد لرياضة من رياضات الفنون القتالية في مكان واحد بعد ظهور جائحة «كورونا»، وهو الأمر الذي يترجم الرسالة المستهدفة من الرابطة، ودولة الإمارات بشكل عام، وهي نشر التفاؤل وقيادة المشهد العالمي بإيجابية في التعافي والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وقال: «حافظت بطولة أبوظبي غراند سلام حول العالم على وجودها وتحدي الجائحة في الموسمين الماضي والحالي، ولم تتوقف تحت أي ظرف من الظروف، بل توسعت على ضوء توجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، حيث تم ضم جولتي بكين وسيدني هذا الموسم إلى الجولات المعتمدة، وهو الأمر الذي يؤكد قدرة أبناء الإمارات على تحويل التحديات إلى فرص نجاح».

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