17 فعالية رياضة في دبي خلال نهاية الأسبوع تابعها أكثر من 25 ألف متفرج

المصدر: وام

شهدت الفعاليات الرياضية التي أقيمت في مختلف مناطق دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ووصل عددها إلى 17 فعالية نهاية الأسبوع الماضي مشاركة وحضور أكثر من 25 ألف مشجع من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة.

وتصدرت الفعاليات المباراة النهائية من الدوري الهندي الممتاز للكريكيت التي أقيمت يوم الجمعة 15 أكتوبر وفاز فيها فريق شيناي كينغز على فريق كولكاتا نايت رايدرز في المباراة التي أقيمت على استاد دبي الدولي للكريكت بحضور أكثر من 14 ألف متفرج، ويعد هذا الحدث هو أحد أكثر الفعاليات الرياضية مشاهدة في العالم حيث يتابعه مئات الملايين حول العالم.

وشارك أكثر من 1200 عداء في سباق "ماي دبي نصف ماراثون المدينة" الذي نظمته شركة "بروموسفن للتسويق الرياضي" يوم الجمعة في منطقة مركز دبي المالي العالمي، وفاز كونراد تابر بالمركز الأول في سباق 21 كيلومترًا فئة الرجال بعد إنهائه السباق في زمن قدره 1:21:13 ساعة، فيما فازت إيميليا سكوليوبويز بالمركز الأول في فئة السيدات بزمن 1:28:54، وفي سباق 10 كيلومترات فاز أجري أجابا بالمركز الأول في فئة الرجال بزمن قدره 33:20 دقيقة، فيما فازت كلوي تيغ بالمركز الأول في فئة السيدات بزمن 36:52 دقيقة، وفي سباق 5 كيلومترات فاز باول كومو بالمركز الأول في فئة الرجال بزمن 16:23 دقيقة، وفي فئة السيدات فازت جيلي جلين بالمركز الأول بزمن قدره 19:39 دقيقة.

واستضاف مجمع حمدان الرياضي منافسات "بطولة ايبكس الأولى للبراعم للسباحة المفتوحة" التي شارك فيها أكثر من 350 سباح وسباحة من عمر 7 إلى 10 أعوام من 20 ناد وأكاديمية، ونظمت أكاديمية آيبكس الرياضية فعاليات البطولة، وتنافس السباحين في البطولة لمسافات 50 و100 متر ضمن سباقات السباحة الحرة والظهر والصدر والفراشة والسباحة المتنوعة، كما استضاف مجمع حمدان الرياضي أيضًا سلسلة بطولات هاميلتون أكواتيكس للسباحة التي أقيمت يوم السبت.

وأقيمت مساء يوم الخميس منافسات سباق الجري الليلي في أكاديمية دبي الدولية بمنطقة البرشاء، كما أقيمت بطولة بادوين للريشة الطائرة التي نظمتها أكاديمية فينكس الرياضية في مقرها بمنطقة القوز 3 ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار، وتضمنت التنافس في 3 مستويات هي فئة دي وفئة سي زوجي رجال وزوجي نساء ومختلط بالإضافة إلى فئة المحترفين زوجي مختلط، كما أقيم سباق إيامي لسيارات الكارتدروم في ساحة دبي كاردتروم.

وتنافس مجموعة من أشهر صناع المحتوى ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي من الرجال والنساء في بطولة "سوشيال نوك أوت" للفنون القتالية التي أقيمت في قاعة كوكاكولا أرينا بمنطقة سيتي ووك - دبي ونظمتها شركة تي كي فايت نايت، وأقيمت فعاليات بطولة ترايثلون جي إل إل بعد انقطاع طويل لتعود في منتجع جبل علي للجولف بمنطقة جبل علي، كما أقيمت بطولة جي إي سي تيك للشركات الخاصة في أكاديمية جيمس الحديثة بمنطقة ند الشبا والتي تستمر حتى 6 نوفمبر.

كما أقيمت دورة الشطرنج السريع التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة في قاعة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم، ونظم مجلس دبي الرياضي دورة تأهيلية مجانية في البولينغ للسيدات بمركز دبي الدولي للبولينغ في منطقة الممزر دبي وذلك لتدريب الراغبات في المشاركة بمنافسات النسخة التاسعة من "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات" الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للسيدات فقط من منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، كما أقيم مؤتمر الكريكت للسلام في أبراج الإمارات، وأقيمت بطولة اس بي ال للملاكمة في "لابيرل" بالحبتور سيتي، وأقيم ملتقى الأولمبياد الخاص الإماراتي لرياضة الفلوربول الموحد في نادي دبي لأصحاب الهمم بمنطقة النهدة، كما أقيمت سلسلة سباقات سبينس العائلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز