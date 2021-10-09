الأولمبياد الخاص الإماراتي يطلق أنشطة أكتوبر الرياضية

المصدر: البيان

أطلق الأولملبياد الخاص الإماراتي أمس أول انشطة شهر اكتوبر الرياضية التي تقام في عدة مواقع بمختلف إمارات الدولة، وتتنوع بين الريشة الطائرة والفلوربول والزومبا بهدف الحفاظ على المستوى الفني والبدني للاعبين.

وتستهدف هذه الفعاليات الرياضية اعطاء الفرصة للاعبين الشركاء من غير الإعاقة لممارسة الرياضات الموحدة مع اقرانهم اللاعبين من اصحاب الهمم.

ونظم الأولمبياد الخاص الإماراتي والاتحاد الدولي لكرة الريشة /BWF/ ودبي للريشة الطائرة في الهواء الطلق Dubai Air Badminton بطولة اليوم الواحد أمس في مقر معرض إكسبو 2020 دبي، حيث شارك 26 لاعباً من الأولمبياد الخاص الإماراتي وشركاؤهم الموحدون في البطولة التي تقام في المنطقة المخصصة للأنشطة الرياضية واللياقة البدنية في المعرض.

وتعد رياضة الريشة الطائرة من اكثر الرياضات شيوعاً و نمواً في أوساط لاعبي الأولمبياد الخاص على مستوى العالم، وقد حفز هذا النمو الهائل للعبة كل من دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي استضافتها أبوظبي، وتبني الاتحاد الدولي لكرة الريشة ومنظمة الأولمبياد الخاص الدولية لاستراتيجية توسع عالمية جديدة ومستدامة.

ويمارس لعبة الريشة الطائرة حاليًا أكثر من 370 ألف لاعب على مستوى العالم ..وقام 62 ألف رياضي جديد في الأولمبياد الخاص من أصحاب الهمم وأقرانهم من اللاعبين الشركاء بالتوجه للملاعب حاملين مضاربهم بين عامي 2018 و2019، مما يشير إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه الرياضة، وقدرتها الفائقة على استقطاب المزيد من اللاعبين على مستوى العالم بدعم من الجهات المعنية.

كما قدمت لاعبة الأولمبياد الخاص الإماراتي كلاري ليهمكول حصة لرياضة الزومبا في مقر مركز الرياضة واللياقة البدنية في معرض اكسبو 2020 والذي شارك فيه زوار معرض اكسبو.

وتأتي مشاركة كلاري ضمن برنامج المدربين المخصص للاعبين، والذي يتيح لهم فرصاً خارج نطاق اللعب ليكونوا مدربين في عدد من الرياضات مما يمكنهم من الانتقال من نطاق المنافسات إلى التدريب باحترافية وتمكينهم مجتمعياً ليقدموا خدمات رياضية كمدربين محترفين ومعتمدين.

واختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي اليوم أولى محطات ملتقى رياضة الفلوربول في نادي العين لأصحاب الهمم، وذلك ضمن خطته لتطوير هذه الرياضية الحديثة بعد النجاح الكبير لفرق الرجال والسيدات، وذلك استعداداً للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص كازان 2022، والتي ستنطلق في يناير 2023. ويتم تنظيم الملتقى خلال شهر أكتوبر الجاري ويتضمن ثلاث محطات رئيسية وهي مدينة العين يوم 9 أكتوبر، ودبي يوم 16 أكتوبر والشارقة في30 أكتوبر ..أيضا بدعم من اتحاد الامارات للرياضات الشتوية للملتقي من خلال توفير الحكام، والخبراء الفنيين والشركاء الموحدين للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي.

ويشارك في الملتقيات الثلاثة ما يزيد على 110 لاعبين ولاعبات، و30 مدربا وفنيا من أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة، في إطار تكثيف استعدادات فرق رياضة الفلوربول للرجال والسيدات، حيث تأهل فريق السيدات للألعاب العالمية الشتوية بعد فوزه بالمركز الأول في الكأس الإقليمية الأولى والتي نظمت في القاهرة في نهاية عام 2019 .

كما سيشارك في الملتقى الأخير في الشارقة فريق الفلوربول للأولمبياد الخاص الكويتي، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين الأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص الكويتي، والتي تم توقيعها خلال شهر أغسطس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن رياضة الفلوربول، والتي أدرجت ضمن رياضات الأولمبياد الخاص الإماراتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة قبل عامين فقط، يمكن ممارستها على العديد من الملاعب سواء في الصالات المغطاة أو أي نوع من الملاعب، وأنها من الرياضات الجماعية التي تتناسب بشكل كبير مع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، حيث تمارس منذ أكثر من خمسين عاماً، ولها اتحاد دولي يضم 74 دولة، ويمكن أن تمارس من خلال الرياضات الموحدة والتي يشارك فيها أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية إلى جانب أقرانهم، وأن هناك علاقة بين رياضة هوكي الجليد المعروفة حول العالم، والفلور بول، حيث يتجه لاعبو هوكي الجليد لممارسة الفلوربول عوضا عن توقف هوكي الجليد بعد انتهاء فصل الشتاء.

ومن المقرر إقامة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص– كازان 2022 في يناير 2023 حيث سيجتمع 2,000 رياضي وشريك رياضي موحد من 108 دولة و3,000 متطوع من جميع أنحاء العالم في كازان للتأكيد على قيم القبول والاندماج من خلال ممارسة الرياضة.

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: "تخاطب الرياضة العالم بلغة يفهمها الجميع ويزرع لاعبونا وشركاؤهم الأمل ويلهمون الجميع، ويسعدنا أن نطلق في شهر اكتوبر سلسلة جديدة من الفعاليات الرياضة على مستوى الدولة بهدف العودة الآمنة إلى الملاعب لعدد من الرياضات تدريجياً للحفاظ على المستويات الفنية للاعبين والعمل على تطويرها ..نحن سعداء بأن اكسبو 2020 دبي هو منصة دامجة للجميع باختلاف ثقافاتهم وقدراتهم في إطار جهوده لتوحيد العالم في مكان واحد، ومن خلال انشاء منصة رياضية تهدف للمساهمة في عالم أكثر صحة وأمانًا ودمجاً".

وأًضاف: "بعد النجاح الكبير لملتقى كرة السلة الشهر الماضي، نستهل اليوم ملتقيات الفلوربول والتي نسعى من خلالها إلى تنفيذ منهجية إعداد فرقنا الوطنية لعودة المشاركات الدولية والإقليمية، لاسيما بسبب الإقبال الكبير على هذه الرياضة الحديثة على مجتمع الأولمبياد الخاص في منطقتنا، إلا أننا استطعنا تحقيق نجاحات كبيرة فيها في فترة وجيزة، ومن هنا نتقدم بالشكر لجميع الشركاء في كل الفعاليات، لأن الجهود الجماعية تعزز تجارب لاعبينا الرياضية وتصنع الفرص الجديدة لهم".

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