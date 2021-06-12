عبد الله الشرقي يشيد بتنظيم الفجيرة لبطولات كرة السلة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، راعي بطولات الفجيرةً لكرة السلة، بالدور المهم الذي لعبته اللجنة المنظمة لبطولات الفجيرة لكرة السلة، لزياد جماهيرية اللعبة بإمارة الفجيرة، بعد نجاحها في تنظيم نحو 48 بطولة في ملاعب وصالات الإمارة، وبجهود ذاتية، متمنياً أن تمتد هذه الحالة الإيجابية لممارسة رياضات أخرى، والاستفادة من البنى التحتية المتميزة التي تحظى بها الفجيرة.

جاء ذلك، خلال استقبال الشيخ عبد الله الشرقي، علي محمد بن خاتم الشامسي رئيس اللجنة المنظمة الدائمة لبطولات كرة السلة للجاليات، والمنسق العام الفلبيني جون ليكموان.

وأشاد الشرقي بالعمل بروح الفريق الواحد، الذي مهد لنجاح جميع البطولات التي تم تنظيمها، مشيراً إلى أن رياضة كرة السلة في الفجيرة، أصبحت بمثابة أسلوب حياة، وواجهة رياضية وترويحية واجتماعية مهمة لأبناء الجاليات المقيمة في الفجيرة، معبراً عن سعادته لاستمرارها، ومؤكداً أنها ستحظى بالمزيد من الدعم والرعاية في البطولات المقبلة.

بدوره، قال علي بن خاتم: منذ عام 2009 إلى الآن، نظمنا 48 بطولة، بمشاركة كبيرة من مختلف الجاليات العربية والآسيوية، وأبرزها الفلبينية، وسعداء بشكل أكبر لكون هذه البطولات ساهمت في استكشاف لاعبين مواهب مواطنين، تم لاحقاً انضمامهم للأندية الإماراتية، ومشاركتهم في البطولات الرسمية، مقدماً الشكر لجميع الجهات الداعمة والراعية للبطولات، ووسائل الإعلام والفرق المشاركة.

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