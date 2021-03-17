بالفيديو.. الأسترالي بوبيرين من جامع كرات في تنس دبي إلى لاعب محترف
تشهد بطولة دبي الدولية لمحترفي التنس في نسختها الـ 29 قصة غريبة بعودة جامع كرات في العام 2009 للمشاركة فيها لاعبا محترفا يرنو للفوز بلقبها.
يتعلق الأمر بالأسترالي ألكسي بوبيرين، الذي كان ضمن مجموعة الأطفال جامعي الكرات مع أخيه في 2009.
وقد بدأ بوبيرين مسيرته الرياضية في دبي لاعبا ناشئا قبل أن يغادر مع والديه إلى إسبانيا، ليعود في 2017 لاعبا محترفا في بطولة دبي للتنس.
تقدم بوبيرين في التصنيف العالمي ودخل نادي الـ100 باحتلاله المركز الـ 86 عالمياً، كما بلغ الدور الثاني في النسخة الحالية للبطولة.
بالفيديو.. الأسترالي #بوبيرين من جامع كرات في تنس دبي إلى لاعب محترفhttps://t.co/UNzENtgE7h#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Caow5W6LZi— البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 16, 2021