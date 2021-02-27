الهند وروسيا تحلّقان بذهب «دولية فزاع للقوس والسهم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حلقت الهند وروسيا بذهبيتي القوس الأولمبي المفتوح للفرق المختلط والقوس المركب المفتوح للفرق المختلط، في اليوم الثالث لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم «ثاني بطولات 2021»، والتي تقام بنادي دبي لأصحاب الهمم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 11 دولة هي: سلوفاكيا، الجزائر، فرنسا، الهند، إيران، كازاخستان، رومانيا، روسيا، تركيا، أوكرانيا، إضافة إلى الإمارات.

وكانت الإثارة العنوان البارز لليوم قبل الأخير وتسابق الأبطال للوصول إلى منصات التتويج، وخصوصاً أن نسخة دبي مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، وذهبت فضية القوس الأولمبي المفتوح للفرق المختلط إلى تركيا التي جاءت بعد الهند صاحبة المركز الأول فيما كانت البرونزية من نصيب أوكرانيا وحصدت الهند فضية القوس المركب المفتوح للفرق المختلط خلف روسيا صاحبة الذهبية، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب فرنسا.

وفي مسابقة w1 للفرق المختلط حصلت تركيا على الميدالية الذهبية تلتها روسيا في المركز الثاني، فيما احتكرت تركيا المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة المركب المختلط عن طريق بهاتين وآيدين ونهات.

احتكاك

وأكد محمد الشحي لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم ومنتخبنا، أنهم كسبوا الاحتكاك أمام الأبطال النخبة في بطولة عالمية بقيمة ووزن بطولة «فزاع» استعداداً للمرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر من الأهمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة «كورونا» التي اجتاحت العالم، وقال: أبطال «أصحاب الهمم» على قدر المسؤولية دائماً من أجل مواصلة مسيرة العطاء لتحقيق الغاية المبتغاة.

آلام

وكشف الشحي عن تعرضه لآلام في ظهره خلال مشاركته في «دولية فزاع للقوس والسهم» والتي أدت إلى عدم تأهله، مبيناً أن خوض التحدي أمام أبطال عالميين كله مكاسب التي سيقطف ثمارها خلال المشاركات المقبلة، وقال: إن بطولات فزاع من الأحداث العالمية المهمة في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» في العالم، حيث يتسابق الأبطال من أجل التواجد فيها وخصوصاً أنها باتت من المحطات التأهيلية المهمة للظهور في الدورات البارالمبية ليحرص كل لاعب على المشاركة فيها.

بطولات مهمة

ووصف محمد خميس بطلنا البارالمبي ولاعب نادي دبي لأصحاب الهمم والمنتخب لرفعات القوة بطولتي فزاع لـ «أم الألعاب» و«القوس والسهم» بأنهما من البطولات المهمة خلال الجائحة، مشيراً إلى أنهما حققتا نجاحاً كبيراً بشهادة الوفود التي شاركت في الحدثين.

وأشار إلى أنه كثف تدريباته تحت إشراف مدربه المغربي تيتو قاسم للمشاركة في النسخة الحادية عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة التي تقام في يونيو المقبل، وقال: هذه المرحلة الاستثنائية تتطلب تضافر جهود الجميع للمحافظة على الإنجازات التي حققناها في «بارالمبية» سيدني وأثينا وبكين ولندن وريو، معرباً عن رضاه التام على النتائج التي حققها خلال مشاركته في البطولات العربية والإقليمية والعالمية، مما أكسبه خبرة في رفعات القوة، مشيراً إلى أنه لا خوف على اللعبة في ظل ظهور لاعبين شباب سيكون لهم مستقبل كبير، وهم بحاجة فقط إلى الاحتكاك حتى يقوى عودهم خلال الفترة المقبلة.

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