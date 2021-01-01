أبطالنا.. تميز في ترتيب «دولية الدراجات المائية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية مع بداية العام الجديد الترتيب العام لمنافسات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2020 التي تقام بإشرافه وتحت مظلة الاتحاد الدولي «يو أي إم»، وكان لأبطال الإمارات نصيب كبير من التألق والتميز في الحدث، وحل بطلنا سلمان العوضي وصيفاً في فئة محترفي واقف جي بي1 برصيد 120 نقطة خلف الفرنسي ستيفان دوالياك واحتل راشد الطاير، وأبوبكر المري، المركزين الثاني «93 نقطة »والثالث «88 نقطة » في فئة «محترفو جالس جي بي 1»، وفي منافسات فئة الاستعراض الحر «فري ستايل» الجديد تصدرعبد الجليل العوضي الترتيب بـ 69 نقطة، واحتل محمد الهاملي المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

وواصل سلمان يونس العوضي تألقه في فئة جالس جي بي 2، متصدراً الترتيب برصيد 95 نقطة، وفاز عامر حوير بصدارة فئة جالس جي بي 3 برصيد 134 نقطة، وحقق بطلنا الصاعد أحمد عيسى الحمادي صدارة فئة جالس جي بي 4 برصيد 75 نقطة متقدماً على عبدالله عبدالرحمن الحمادي «الثاني» برصيد 59 نقطة.

وتألق عبدالله الحمادي في منافسات فئة واقف جي بي 2 محققاً المركز الأول في الترتيب العام برصيد 92 نقطة، وفي منافسات الناشئين التي استحدثت قبل موسمين تصدر أحمد عيسى الحمادي فئة 3.3 برصيد 97 نقطة وتألق راشد سالم طاهر متصدراً فئة 3.2 برصيد 70 نقطة بينما تفوق سعود محمد العوضي في منافسات فئة 3.1 وتصدر بـ75 نقطة.

وفي فئة كبار المتسابقين جي بي 2 «المستحدثة» نجح المخضرم محمد ميرز المري في تصدر الترتيب برصيد 141 نقطة وهو نفس رصيد صاحب المركز الثاني حريز المر محمد بن حريز.

الجدير بالذكر أن البطولة الدولية 2020 أقيمت من 3 مراحل فقط الأولى في دبي والثانية والثالثة في العاصمة أبوظبي نظراً للظروف التي شهدها العالم بسبب جائحة «كورونا»، وأكد حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، إن إقامة 3 مراحل من نسخة عام 2020 يعد إنجازاً وانتصاراً كبيراً في ظل توقف الحياة وتعطل الكثير من الفعاليات بسبب الجائحة والإجراءات المختلفة في عدد من البلدان، مشيداً بجهود وتعاون ناديي أبوظبي ودبي الدوليين للرياضات البحرية في إنجاح الحدث الكبير الذي أقيم في ثلاث جولات.

واعتبر حريز المر محمد بن حريز أن بطولة الإمارات الدولية للدراجات تعد واحدة من الأحداث العالمية في هذه الرياضة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي «يو أي إم» الذي استكملت حلقاته متجاوزاً آثار الجائحة ليتم إعلان الترتيب العام في النهاية، وقال: إن بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية تعد إحدى الفعاليات العالمية التي تمنح نقاطاً تضاف إلى التصنيف العالمي للمتسابقين لذلك تحظى بأهمية كبيرة عند عشاق الدراجات المائية، كما أن بطولة الإمارات الدولية ونالت الشرف أن تكون أولى فعاليات الاتحاد الدولي «يو أي إم» في عام 2020 وستحظى بهذا الشرف كل عام لأنها تقام في توقيت مبكر.

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شارك في بطولة الإمارات للدراجات المائية 2020 إلى جانب أبطال الإمارات متسابقون من 11 دولة هي: السعودية والكويت والبحرين ومصر والمغرب ولبنان وجنوب أفريقيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك والمجر.

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