إندونيسيا تفوز بآسيوية التعليم العالي للشطرنج

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

استطاع المنتخب الإندونيسي للذكور الفوز ببطولة آسيا لمؤسسات التعليم العالي للشطرنج، والذي اختتم، أول من أمس، بمشاركة 78 لاعباً يمثلون 17 منتخباً، وجاء المنتخب الإيراني في المركز الثاني ونال الميداليات الفضية، وحل المنتخب الكازاخستاني في المركز الثالث ونال لميداليات البرونزية.

وخلال حفل الختام الافتراضي بحضور الأبطال المتوجين باللقب وإداري الفرق أشاد هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج ، بمشاركة عدد قياسي من المنتخبات والأفراد بالبطولة، بعد أن تم توجيه الدعوات إلى الاتحادات الوطنية في زمن قياسي، وجاءت النجاحات الكبيرة للحدث بسبب تكاتف الجميع، وهنأ المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، واللاعبين أصحاب الميداليات في النتائج الفردية.

وكانت منغوليا فازت بالميداليات الذهبية لبطولة جامعات آسيا للشطرنج للإناث على صعيد المنتخبات والأفراد، وجاء المنتخب الإندونيسي في المركز الثاني والميداليات الفضية والمنتخب الإيراني في المركز الثالث والميداليات البرونزية.

شارك في إدارة المسابقة بنجاح الخبير والحكم الدولي ورئيس لجنة حكام البطولة مهدي عبدالرحيم (الإمارات) وهارون الرشيد (بنغلادش) وكيه كيه تشان (ماليزيا)، وأشرف على التنسيق العام كاستو أبوندو (الفلبين).

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