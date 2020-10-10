« الإحصاء» تجري استبياناً حول «قيادة الدراجات الهوائية نحو مجتمع مستدام»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إجراء استبيان «قيادة الدراجات الهوائية نحو مجتمع إماراتي مستدام»، والذي يهدف إلى معرفة المزيد عن مجتمع مستخدمي الدراجات الهوائية في الدولة، وأولوياتهم واحتياجاتهم. ويأتي إجراء هذا الاستبيان بالتزامن مع الاحتفال بفوز فريق دولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً في سباق فرنسا للدراجات الهوائية، وهو ما اعتبر إنجازاً تاريخياً على صعيد رياضة الدراجات الهوائية في الدولة.

ويمثل هذا الاستبيان انعكاساً لتوجهات حكومة دولة الإمارات من خلال رؤية الإمارات 2021 وكذلك مئوية الدولة 2071، حيث تمثل الصحة العامة أولوية قصوى في اهتمامات القيادة الرشيدة، وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة، لتعزيز مكانة الدولة على الخارطة العالمية كأفضل مكان للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين، وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 16% بحلول 2021.

ويتكون الاستبيان من ثلاثة محاور أساسية هي: البيانات التعريفية للمستخدم، وأنواع الدراجات المستخدمة ومواصفاتها، بالإضافة إلى خصائص مجتمع مستخدمي الدراجات في الدولة.

مشاريع مبتكرة

وفي هذا الصدد أشار محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بقوله: «نقوم في الهيئة بالعديد من المسوح الإحصائية والاستبيانات المبتكرة وغير التقليدية، ويعتبر «استبيان قيادة الدراجات الهوائية نحو مجتمع إماراتي مستدام» من المشاريع المبتكرة، والتي تقوم به الهيئة، ويهدف إلى معرفة سلوكيات أفراد المجتمع في الدولة نحو قيادة الدراجات الهوائية، والتعرف عن قرب إلى الأولويات والاحتياجات التي يتطلبها تعزيز ثقافة التنقل الصديق للبيئة، والرياضات الصحية التي يمكن للجميع ممارستها خلال حياتهم اليومية».

وأضاف محمد حسن: «سنتمكن من خلال البيانات التي سيقدمها هذا الاستبيان، من التعرف وبشكل دقيق إلى ملائمة البنية التحتية في الدولة، وقدرتها على تشجيع سلوكيات القيادة الصحية والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجه أفراد المجتمع في الدولة من المواظبين على ركوب الدراجات الهوائية، ليتم تقديم هذه البيانات إلى صانعي القرار لتحسين فرص الانتشار الأمثل لقيادة الدراجات الهوائية، سواءً على سبيل الهواية أو الرياضة».

تشجيع

ومن جهته أكد حسن آل علي، مدير مشروع الاستبيان، في قسم البحوث الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بقوله: «تعتبر الدراجة الهوائية وسيلة نقل سهلة وآمنة إذا تم استخدامها في الأماكن المخصصة، بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة، حيث إن الدراجة الهوائية تعتبر رمزاً للنقل المستدام، وطريقة إيجابية لتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتسعى الهيئة من خلال هذا الاستبيان إلى قياس مدى استخدام الدراجات الهوائية في الدولة، وتشجيع ثقافة ركوب الدراجات في المجتمع كأسلوب حياة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية».

وتابع حسن بقوله: «أشار تقرير «برنامج تشارك الطريق»، والذي أصدرته الأمم المتحدة عام 2018، أنّه يوجد تجاهل لاحتياجات النقل لمن يسيرون على أقدامهم أو يستخدمون الدراجات الهوائية في المدن، الأمر الذي جعل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية يتبنون نشر التوعية بشمل الدراجة الهوائية في سياسات وبرامج التنمية الدولية والإقليمية والمحلية، والعمل على تحسين السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الهوائية وشملها ضمن التصميم والتخطيط لوسائل النقل الأساسية، بهدف الوصول إلى نتائج صحية أفضل، وتعزيز استخدام الدراجات الهوائية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الصحة والتسامح والفهم المشترك واحترام الدمج الاجتماعي وثقافة السلام، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان يوم 3 يونيو من كل عام يوماً عالمياً للدراجة الهوائية».

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