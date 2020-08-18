«دبي الرياضي» ينظم البطولة الدولية للسيدات الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق البطولة الدولية للسيدات التي تجمع بين التنافس الواقعي والافتراضي، وتنظم بالتعاون مع أكاديمية جام الرياضية الجمعة المقبل، وتتاح فيها المشاركة للفرق من السيدات من داخل وخارج الدولة.

وتقام البطولة ما بين الساعة 6 و9 مساءً بتوقيت الإمارات، حيث تتنافس الفرق من داخل الدولة في مركز دبي التجاري العالمي، وتتنافس الفرق من خارج الدولة من خلال تطبيق زووم للاتصال بالفيديو. وتتنافس المشاركات في أربع رياضات مختلفة هي كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، ولن يكون التنافس في هذه الرياضات بالشكل التقليدي المعروف، حيث تستعرض كل لاعبة مهاراتها الفردية من خلال تدريبات مختلفة تمنح هذه البطولة شكلًا فريدًا.

نقاط

ففي كرة القدم تكتسب المتسابقات النقاط بناءً على مهاراتهن في تقديم حركات المراوغة، بينما في كرة اليد، تكتسب اللاعبات النقاط بناءً على نجاحهن في التصويب، والمراوغة والدفاع المثلث، والمراوغة المتعرجة، والتمريرات. وفي السلة تكتسب النقاط من خلال خمسة تدريبات مختلفة هي: اختبارات الكرة اليمنى، وضربات اليد اليسرى، والرمي الحر، والمراوغة بنوعيها. وتتنافس المتسابقات في الكرة الطائرة في خمسة تدريبات مختلفة هي: الضرب بيد واحدة، والضبط العلوي أثناء المشي، والارتطام أثناء المشي، والضبط العلوي على الشباك، والضرب، والاستلام، والتثبيت على الشباك.

وتشارك في كل رياضة من هذه الرياضات ثمانية فرق، ويتكون كل فريق من خمس لاعبات، ويسمح لكل لاعبة بالمشاركة في تدريب واحد فقط، وسيتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين من أربعة فرق، ويتأهل الفريق صاحب المركز الأول إلى الدور نصف النهائي بناءً على التي يقوم بتسجيلها في التدريبات.

طريقة

في الاختبار الأول من مسابقة كرة القدم يتم اختبار عدد المرات التي تضرب فيها اللاعبة الكرة في دقيقة واحدة، وفي الاختبار الثاني (المراوغة)، والثالث (تسديد الهدف)، وفي الاختبار الرابع (التمريرات الطويلة)، بينما الخامس (التمريرات القصيرة).

وفي مسابقة كرة السلة يكون الاختبار الأول فيها عبارة عن تمرينات لليد اليمنى، فيما يكون الاختبار الثاني عبارة عن تمرين سحب اليد اليسرى، والاختبار الثالث عبارة عن 10 رميات حرة على الشباك، فيما يكون الاختبار الرابع عبارة عن المراوغة من خط الأساس إلى نصف الملعب. وفي كرة اليد، يكون الاختبار الأول عبارة عن ضربات جزاء، ويكون الاختبار الثاني عبارة عن المراوغة حول الجسم، بينما الاختبار الثالث دفاع المثلث، والاختبار الرابع عبارة عن المراوغة المتعرجة.

5 اختبارات

وتتكون منافسات الكرة الطائرة من خمسة اختبارات، ويكون الأول عبارة عن ضرب الكرة بيد واحدة، والثاني إكمال 6 لفات، وفي الاختبار الثالث تقوم اللاعبة بضرب الكرة خلال المشي، والرابع الوضع العلوي على الشباك، وفي الاختبار الخامس تقوم اللاعبة باستلام وضرب الكرة على الشباك.

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