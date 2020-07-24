الرياضات الغريبة طقوس شعبية وابتكارات مذهلة

المصدر: إعداد: علي الظاهري

لا تنحصر الرياضات بالعالم في كرة القدم أو السلة أو اليد، وغيرها من الألعاب المتعارف عليها، وإنما هناك رياضات غريبة قد نسمع عنها للمرة الأولى، بعضها مرتبط بطقوس شعبية، والبعض الآخر جاء عن طريق المصادفة.

وتشكل معظم الرياضات الغريبة خطورة على ممارسيها نظراً لما ينتج عنها من آلام مثل شد الحبل بالأذن أو ملاكمة الشطرنج والتزلج على البراكين وغيرها من الرياضات التي تستقطب محبي المغامرات والاختراعات العجيبة.

شد الحبل بواسطة الأذن من الرياضات المؤلمة، وهي تعتمد على وضع حلقة سميكة من الخيط في الأذن وبدء التجاذب بين الشخصين المتنافسين، حيث تبدأ المباراة بإدخال الطرفين أذن كل منهما في حلقة الخيط المشمع غير القابل للقطع، حيث يبدآن بالتجاذب، ويحاول كل طرف جذب الآخر نحوه، حتى يحصد العديد من النقاط التي تكفل له الفور.

وتصيب هذه الرياضة من يمارسها بالعديد من الآلام الداخلية والخارجية في الأذن، إضافة إلى الجروح العميقة التي يصعب الشفاء منها بسهولة، كما أن بعضاً منهم يضطرون إلى خياطة العديد من الأجزاء في أذنهم.

رياضة الكي

المتعارف عليه أن الكي وسيلة تستخدم في ترتيب الملابس، ولكن في بريطانيا يبدو أن للمكواة استخدامات أخرى، حيث هناك رياضة تستخدم فيها المكواة والطاولة الخاصة بها، وعلى المتسابق أن يختار أصعب وأغرب الأماكن ويمارس بها تلك الرياضة.

فتجد المتسابقين يصعدون فوق قمم الجبال، ويقومون بكي أغراضهم من بناطيل وقمصان، وتجد من يأخذها معه على قارب في البحر ويغطس بعضهم تحت الماء، ومن يركب بها المواصلات ومن يركض بها في الشارع، أو في الغابات وتحت الماء. ومخترع هذه الرياضة الغريبة هو البريطاني فيل شو، الذي كان يحمل طاولة الكي الخاصة به في ماراثون الركض عام 2012.

التزلج على البراكين

سمعنا عن رياضات التزلج على الجليد أو الماء أو الرمال، ولكن التزلج على الجليد هو رياضة غريبة وخطرة معاً، ورغم ذلك تشهد هذه الرياضة إقبالاً كبيراً في بعض المناطق حيث يشارك آلاف المتسابقين على جبال كيرد نيغرو، بجمهورية نيكاراغوا، من أجل التزلج على الرمال السوداء رغم أنه يعد من البراكين الخطيرة، حيث يقوم المتسابق بالتزلج على لوح خشبي ويرتدي ملابس خاصة وقوية وقد تصل سرعة المتسابق إلى 80 كلم في الساعة.

ملاكمة الشطرنج

لعبة الشطرنج يمكن الربط فيها بين القوة والذكاء ولكن المقصود هنا ملاكمة الشطرنج التي تتكون من 6 مواجهات سريعة في الشطرنج، وتتخللها جولات من الملاكمة، مدة كل منها دقيقتان، والفائز هو من يتغلب على خصمه في الشطرنج أو الملاكمة أيهما أولاً، وتشير تقارير إلى أن ملاكمة الشطرنج نشأت على يد الفنان الروسي وصانع الأفلام إنكي بلال.

حيث استوحى الفكرة صدفة وهو يقرأ كتباً فكاهية عام 1992، وتم تنظيم أول بطولة في العاصمة الهولندية أمستردام عام 2003، تلتها مباراة استعراضية في مدينة طوكيو اليابانية عام 2004.

كرات الجبن

تتواصل سلسلة الرياضات الغريبة في بريطانيا، وهذه المرة مع واحدة من أقدم الرياضات البريطانية تعود بدايتها إلى قبل نحو 200 عام إلا أن هناك مصادر ربط بداية المسابقة بحضور الفينيقيين لزيارة بريطانيا قبل 1000 عام ميلادي.

حيث يتجمع مئات وآلاف البريطانيين على تل كوبر من أجل التدحرج والجري وراء كرة من الجبن في مسابقة كرات الجبن التي يطلق عليها «ذي كوبر هيل شيز رولينغ»، ويقوم الحكم بإلقاء الكرة من أعلى التل، ويتدحرج خلفها المتسابقون من أجل اللحاق بها، ولا يقل وزن الكرة عن 3 كيلوغرامات، ولكن تلك الرياضة تسبب العديد من الإصابات لمن يمارسها نتيجة عدم وجود وسائل أمان.

بولو الدراجات

تشتهر رياضة البولو بأنها تمارس من أعلى ظهور الخيول، ولكن هناك استخدامات أخرى من خلال بولو الدراجة الأحادية جعلت الأمور تتطلب حفظ توازنك على الدراجة الهوائية وتعتمد على قذف الكرة في مرمى الفريق الخصم، ولا يسمح للاعبين بأن تلمس أقدامهم الأرض، وهناك العديد من الرياضات الأخرى الغريبة مثل كرة قدم المستنقعات وهي نفس لعبة كرة القدم التقليدية، ولكنها تجري في مستنقعات من الوحل وتمارس في عدد من الدول الأوروبية.

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