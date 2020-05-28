محمد شهاب: مونديال أبوظبي للسنوكر أهم تحدياتي المقبلة

المصدر: وام

أكد محمد شهاب بطل الإمارات وآسيا صاحب الإنجازات العالمية في السنوكر، أن بطولة العالم بأبوظبي أكتوبر المقبل والتي لم يطرأ على موعدها أي تغييرات حتى الآن هي الأولوية الأولى لأن هدفه فيها هو صعود منصة التتويج، متوقعاً أن تكون بطولة دبي الدولية من أهم محطات الإعداد من أجل الاطمئنان على مستواي الفني قبل المونديال العالمي ".

كما عبر، عن سعادته بقرب عودة النشاط الرياضي للصالات خصوصاً بعد الإجراءات والضوابط التي صدرت عن حكومة دبي أول من أمس بهذا الشأن. مشيراً، إلى استمراره في التدريبات اليومية على فترتين بدون توقف على ضوء التوقع بعودة النشاط داخل الصالات بأبوظبي في أقرب وقت ممكن، واستئناف البطولات الإقليمية والدولية.

وأوضح، إنه في حالة إعادة برمجة البطولات الإقليمية والدولية من جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري ستكون هناك كثافة في المشاركات المحلية والدولية نظرا لجدولة البطولات التي تم تأجيلها من النصف الأول للعام الجاري خلال النصف الثاني ومن بينها بطولتا غرب آسيا والخليج.

و أضاف شهاب: " ننتظر بشغف التعليمات الرسمية الخاصة بضوابط عودة النشاط داخل الصالات وسوف نقوم بتطبيقها في أكاديمية أبوظبي الدولية التي أشرف عليها بما فيها تعقيم الموقع وتوفير التباعد الاجتماعي، واجراء الفحوص الطبية اللازمة على اللاعبين، ثم ادخالهم فورا في أجواء المشاركات والبطولات للتأكد من عدم تراجع مستواهم في فترة التدريبات المنزلية التي تطلبت العمل معهم عن بعد خلال الشهور الأخيرة ".

وعن أبرز إنجازاته في رياضة السنوكر قال شهاب: مسيرتي طويلة مع رياضتي المفضلة التي بدأت عام 1993، وحققت خلالها 26 ميدالية ذهبية للفرق والفردي على مستوى الخليج، إضافة إلى ميدالية برونزية واحدة وعلى المستوى العربي حققت 23 ذهبية و9 فضيات و5 برونزيات بين الفردي والفرق، وعلى مستوى غرب آسيا حققت 9 ميداليات ذهبية، و6 فضيات، وبرونزيتين..

وعلى المستوى الآسيوي حققت ذهبيتين، و4 فضيات، و6 برونزيات، أما على المستوى العالمي فقد حققت 5 برونزيات منها 3 فردي و2 للفرق ليبلغ إجمالي العدد إلى 98 ميدالية، فضلا عن الميداليات المحلية التي أحققها كل عام اعتبارا من بداية تسعينيات القرن العشرين.

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