سعيد غريب: عيدنا ليس بـ "غريب" عن موروثنا بفرحتنا مع العائلة بالبيت

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد سعيد غريب الخبير ومدرب كرة اليد على مستوى المنتخبات الوطنية واندية الدولة أن شهر رمضان المبارك هذا العام جاء بشكل مغاير عما تعودنا علية خلال السنوات السابقة، ولكنه بنفس الوقت لم يختلف من حيث تأدية الطاعات وجميع العبادات بهذا الشهر الفضيل، وتعزيز الالفة والمحبة وترسيخها بين افراد الاسرة الواحدة والتي استدعت تواجدنا الدائم معهم، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية من انتشار "فيروس كورونا" وفق توجيهات الجهات الرسمية بالدولة، والتي تحقق رؤية قيادتنا الرشيدة بالحفاظ على سلامة وصحة جميع شرائح مجتمع دولتنا الحبيبة.

وأضاف: ونحن على مشارف قدوم عيد الفطر السعيد بعد شهر العبادة والصوم يأتي العيد بفرحته ومكافأة للجميع، ولا بد من تطبيق شعار "لا ضرر ولا ضرار" بالبقاء بالبيت من خلال الالتزام الأخلاقي والإنساني والاجتماعي والعائلي، وتمثل جميعها الواجب الوطني، وتضعنا تحت مسؤولية كبيرة بحتمية التكاتف والتعاون ضمن الاسرة الواحدة من اجل الوصول الى بر الأمان وعبور مرحلة "كوفيد 19" بسلام ان شاء الله.

وطالب سعيد بالابتعاد المؤقت عن الزيارات والتجمعات والتي لم تبتعد عن إقامة الولائم والسهرات الطويلة مع الاهل والاقارب وحتى الأصدقاء، والتي لم تحقق قاعدة التباعد الاجتماعي، لكي لا تذهب فرحة العيد هباءً بتصرف أو سلوك صحي غير مناسب قد يكلف العائلة الكثير من الالام بمواق لا تحمد عقباها، ومعرباً في ختام حديثة مع سعادته البالغة لما لمسه على ارض الواقع بتفاني الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالدولة.

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