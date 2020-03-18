«الظبي» تخطف كأس الثنايا و«رغد» أول الإنتاج

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تواصلت، أمس، فعاليات اليوم الثامن من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية «الوثبة 2020» بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة، إذ شهدت منافسات الفترة المسائية التي أقيمت لسن الثنايا لهجن الجماعة، منافسة شرسة من المطايا المشاركة على مدار 14 شوطاً لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي، من أجل حصد 8 رموز خصصتها اللجنة المنظمة للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات وفئة الإنتاج.

ومن المقرر أن تقام اليوم منافسات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث خصصت اللجنة المنظمة 24 شوطاً، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية التي تتنافس خلالها المطايا على 4 رموز في أشواط الأبكار والجعدان المفتوح والمحليات.

لقب

وانتزعت «الظبي» لقب أول أشواط الفترة المسائية بعدما حلقت بكأس الأبكار الرئيس المفتوح في الشوط الرئيس الأول لتهدي مالكها سيف الكتبي الناموس والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، إذ أنهت مسافة الشوط في 12.23.7 دقيقة مسجلة أفضل توقيت زمني في منافسات الثنايا، وجاءت «هلا» لمحمد العامري في المركز الثاني، و«لفحة» لأحمد الخييلي في المركز الثالث.

جدارة

وحلق «مشوش» لسعيد الحربي ببندقية الجعدان المفتوح ومليون درهم في الشوط الرئيس الثاني، واحتل المركز الأول عن جدارة واستحقاق بتوقيت 12.52.7 دقيقة، متفوقاً على «الترس» لأحمد السبوسي الذي حل وصيفاً، و«شديد» لحمد الكتبي الذي جاء في المركز الثالث.

وشهد الشوط الثالث المخصص للأبكار المحليات صراعاً شرساً بين «هملولة» لفرج الظاهري و«ترميج» لأحمد الكتبي، حسمته البكرة الأولى مسجلة توقيتاً قدره 12.24.0 دقيقة وبفارق جزء واحد من الثانية عن «ترميج»، فيما حلت في المركز الثالث «زعفرانة» لغانم الظاهري.

وتألقت هجن حمد راشد غدير الكتبي في الشوطين الرابع والخامس بعد أن خطف «كيفان» ناموس وبندقية الجعدان المحليات، إضافة إلى 800 ألف درهم، بتوقيت 12.42.6 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«همام» لمحمد الحميري، والمركز الثالث لـ«كفو» لمحمد الكتبي.

بينما انتزعت «رغد» أول رموز أشواط الإنتاج وأهدت ابن غدير الكتبي كأس الأبكار المحليات، إضافة إلى مليون درهم، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 12.42.4 دقيقة، وذلك بعد منافسة قوية مع «حشمة» لعبدالله الشامسي التي جاءت ثانية، وفي المركز الثالث «وتر» لعبدالله المري.

تنافس

وفاز القعود «شنفرة» لمبارك سهيل اليبهوني بخامس رموز سن الثنايا للجماعة بعدما انتزع بندقية الجعدان المحليات من فئة الإنتاج، إذ أنهى السباق في 12.40.2 دقيقة، وبفارق كبير عن «الشارد» لمحمد سلطان مرخان الكتبي الذي احتل المركز الثاني، و«ضاري» لمحمد صالح الحميري الثالث.

وشهد الشوطان السابع والثامن تنافساً شديداً على رموز الهجن المهجنات، إذ نجحت «الدانة» لمبارك سعد العامري في خطف كأس الأبكار المهجنات الإنتاج، إضافة إلى مليون درهم، متفوقة على «صدفة» لخليفة الخييلي، و«أعياد» لناصر حمود العفاري اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث.

وخطف «مفوض» لحمدان المهيري آخر الرموز بعد أن توج ببندقية الجعدان المهجنات الإنتاج، وأنهى السباق في 12.40.8 دقيقة في ظل سيطرة واضحة على الشوط من انطلاقته وحتى خط النهاية، متفوقاً على «شاهين» لسعيد الدرعي الذي حل ثانياً، و«مروح» لأحمد المزروعي في المركز الثالث,