الفلبين تُكرّم وتنعى الأسطورة في 12 ساعة

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

قبل 12 ساعة من وفاة بطل وأسطورة كرة السلة العالمي كوبي براينت في حادث تحطم طائرة مروحية أول من أمس ، قرر عشاق ومحبو كرة السلة في الفلبين افتتاح قاعة جديدة للسلة على شرفه.

وحملت اسمه علماً بأنه كانت هناك نية لتسمية تلك الصالة الرياضية باسم «لوس أنجليس ليكرز»، قبل عام كامل، بيد أن قرار تسميتها باسم نجم الدوري الأمريكي للمحترفين لم يتم اتخاذه سوى الأسبوع الماضي لتكريمه بشكل خاص. وبنبرة تعتريها الصدمة، قال إريك مارتينيز، وهو الرجل الذي يقف خلف «هاوس أوف كوبي» بمدينة فالينزويلا سيتي: «لا أستطيع فهم الأمر، 12 ساعة فقط من وقت قص الشريط حتى سماعنا نبأ وفاته».

ويتمتع الأسطورة براينت بشعبية كبيرة في الفلبين خصوصاً وأن كرة السلة هي الرياضة التي يحبها الجميع هناك وتمثل «هوساً وطنياً»، ككرة القدم عند بعض الشعوب الأخرى. كما أن القنوات التلفزيونية الفلبينية تعرض ما يصل إلى 10 مباريات أسبوعياً ويحلم الكثيرون في البلاد بأن يصبحوا لاعبين محترفين.

يذكر أن براينت زار الفلبين 7 مرات ليفوز بمودة مشجعي كرة السلة في البلاد، وبالنسبة للكثيرين هناك شكلت حياة اللاعب مثالاً للقيم العليا والحساسية الفلبينية. وما الصرح الرياضي الذي تم افتتاحه مؤخراً، إلا تكريم ونعي حقيقي للخسارة الحقيقي التي شهدها المجتمع الرياضي عالمياً.