فتيات الإمارات يحصدن ذهب «غولف الخليج» في مسقط

المصدر: مسقط - فائز بجبوج

حصدت منتخبات الإمارات للغولف، 8 ميداليات ملونة (3 ذهبيات - 3 فضيات - برونزيتان)، في ختام منافسات بطولة الخليج، أول من أمس، والتي احتضنها ملعب غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، وجاءت الذهبية الأولى على مستوى الفرق لنجمات الإمارات ريما الحلو وعلياء العمادي وحمده السويدي، بمجموع 517 ضربة، والذهبية الثانية بواسطة ريما الحلو في منافسات الفردي، برصيد 253 ضربة، والثالثة حصدها منتخب ناشئي الإمارات تحت 15 سنة، برصيد 466 ضربة، والمكون من اللاعبين عبيد الحلو ومحمد الحاج وعبدالله السويدي، وأما الرصيد الفضي.

فكانت الأولى على مستوى فرق الأشبال تحت 13 سنة، برصيد 355 ضربة، بواسطة اللاعبين سلطان الجسمي وراشد الجسمي ومحمد سكيك، والثانية بمنافسات الفردي للفئة العمرية نفسها عن طريق اللاعب سلطان الجسمي، برصيد 181 ضربة، والفضية الثالثة حققها اللاعب عبيد الحلو بمنافسات الفردي للناشئين برصيد 234 ضربة، وأما البرونزيتان، فقد فاز بهما، اللاعبة علياء العمادي بمنافسات الفتيات، برصيد 271 ضربة، وراشد الجسمي بمنافسات فردي الأشبال تحت 13 سنة برصيد 181 ضربة.

حفل للوفود

وأقام الاتحاد العماني للغولف، الجهة المنظمة للبطولة، مساء أول من أمس، حفلاً مبسطاً بفندق إقامة الوفود لجميع الوفود المشاركة بحضور رؤسائها ومشاركيها من اللاعبين واللاعبات وأعضاء اللجنة التنظيمية الخليجية، تم خلاله تقديم دروع الاتحاد العماني، إلى رؤساء الوفود، إلى جانب تكريم الأمير خالد بن سعود الفيصل، والذي شارك ضمن منتخب رجال السعودية تقديراً وتثميناً لمشاركته الأولى في هذا المحفل الخليجي.