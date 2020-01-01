30 ميدالية ملونة حصاد دراجات الإمارات في «عربية المضمار»

المصدر: متابعة - محمود شلبي

اختتمت بعثة منتخبنا الوطني للدراجات، مشوارها الناجح في البطولة العربية التاسعة للمضمار، التي اختتمت أول من أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، بحصد 7 ميداليات في اليوم الرابع والأخير للبطولة، منها ذهبيتان و3 فضيات و2 برونزية، وإضافتها إلى محصلة الميداليات التي جمعتها البعثة في البطولة، ليصبح الحصاد النهائي 30 ميدالية ملونة منها 11 ميدالية ذهبية و12 فضية و7 برونزيات، وهي محصلة رائعة لنجومنا الكبار والشباب والإناث، الذين أثبتوا جدارتهم وتفوقهم، وتركوا بصمة طيبة، أكدوا بها مكانة دراجات الإمارات على المستوى العربي، لاسيما وأن التألق لم يكن في بطولة المضمار فقط، وإنما سبقه التميز في بطولة الطريق التي أقيمت في مدينة الإسكندرية في بداية ديسمبر الماضي، ومع انتهاء البطولة العربية، احتلت مصر المضيفة، الصدارة، لفوزها بأكبر عدد من الميداليات الذهبية وقدره، 14 ميدالية ذهبية مقابل 11 ميدالية ذهبية للإمارات التي حلت بمركز الوصافة، و6 ميداليات ذهبية للجزائر صاحبة المركز الثالث.

نتائج اليوم الأخير

وفي اليوم الرابع والأخير، واصل نجومنا مسيرة التألق والإبداع وحصد الميداليات الملونة، حيث تمكن الثنائي الذهبي يوسف ميرزا ومحمد المنصوري من الفوز بالميدالية الذهبية في سباق «الماديسون» بجدارة بعد حصولهما على المركز الأول برصيد 38 نقطة، وبفارق كبير عن المنتخب الجزائري الوصيف والمنتخب السعودي الثالث، كما أضافت اللاعبة الموهوبة صفية مختار الصايغ، الذهبية الثانية في سباق النقاط للشابات لتؤكد للجميع جدارتها واستحقاقها في أن تكون نجمة المستقبل لدراجات الإمارات، وحقق نجم منتخب الكبار خالد معيوف فضية سباق الكيلو للكبار وجابر المنصوري فضية سباق المطاردة الفردية للكبار، فيما حقق ثنائي منتخب الشباب راشد المنصوري وعلي حميد محراب فضية سباق «الماديسون» للشباب، وأما البرونزيتان، فقد حققهما نجم منتخب الكبار محمد المنصوري في سباق الكيلو، ولاعبة منتخب الإناث المتميزة شيخة عيسى في سباق النقاط للسيدات.

شكر وتقدير

وقدم عبد الناصر عمران الشامسي رئيس البعثة أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، الشكر والامتنان للاعبين واللاعبات والجهاز الفني والتقني على جهودهم الطيبة ومستواهم المتطور ونتائجهم المشرّفة التي أكدت تطور دراجات الإمارات ووصولها للمستوى الذي يؤهلها للمشاركة والمنافسة في أكبر وأقوى البطولات وتحقيق أفضل النتائج، ونقل لهم الشامسي تهنئة وتحيات أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد وتقديره البالغ لكل أفراد البعثة، الذين تكللت جهودهم بتحقيق نتائج مشرّفة بفضل حبهم لوطنهم وحرصهم على بذل أقصى الجهود للفوز بمراكز المقدمة ورفع علم الإمارات عالياً، وقدم الشامسي التهنئة للاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور محمد وجيه عزام على تشييد المضمار الجديد، الذي يعد إضافة لرياضة الدراجات في الوطن العربي، كما قدم له الشكر على الحفاوة وحسن الاستقبال، وأشاد بحسن التنظيم والنجاح اللافت رغم أنها البطولة الأولى التي تستضيفها مصر.

منافسة قوية

أكد بدر ميرزا مدرب المنتخب الوطني للكبار والشباب، أن البطولة العربية، شهدت مستويات عالية ومنافسة قوية وإثارة بالغة بين الدراجين، وأثبت نجومنا من اللاعبين واللاعبات قدرتهم على المنافسة من خلال النتائج التي تحققت والميداليات التي حصدوها، وقدم بدر الشكر لجميع اللاعبين، وأثنى على جهودهم الكبيرة التي قدموها خلال البطولة، كما قدم الشكر للجهاز المساعد.