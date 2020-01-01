الجوكر: تميز البلياردو والسنوكر «آسيوياً»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، رئيس بعثة المنتخب الوطني التي شاركت في بطولة غرب آسيا المجمعة التي أقيمت في مملكة البحرين، وحققت فيها الإمارات 5 ميداليات منها 3 ذهبيات وميدالية فضية ومثلها برونزية، أن ما تحقق يعد إنجازاً جديداً يضاف للعبة على مستوى المشاركات الخارجية.

مشيراً إلى أن أبطال الإمارات في اللعبتين واجهوا نخبة اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط، ورغم المنافسة القوية نجحوا في تحقيق قدر معتبر من الميداليات، والحصول على المركز الأول في 3 منافسات، والتواجد في المراحل النهائية في جميع المنافسات.

وقال إن اتحاد اللعبة برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حريص دائماً على توفير المناخ الملائم في المشاركات الخارجية، قناعة من الاتحاد بما يحققه اللاعبون وقدرتهم على تشريف الدولة.