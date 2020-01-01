100 ألف مشارك في فعاليات يناير الرياضية بدبي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تشهد إمارة دبي تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية التنافسية والمجتمعية المتنوعة التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال شهر يناير 2020 في مختلف مناطق إمارة دبي والتي يشارك فيها أكثر 100 ألف رياضي من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية ومتابعة جماهير كبيرة يزيد عددها على 60 ألف متابع يحضرون لمتابعة الفعاليات من داخل وخارج الدولة.

فعاليات

ومن أبرز المناطق التي تستضيف الفعاليات الرياضية منطقة محمية المرموم الطبيعية الرائعة التي تبلغ مساحتها 10% من مساحة إمارة دبي وتضم مناطق رائعة وبحيرات خلابة، حيث سيقام فيها العديد من الفعاليات الرياضية التي تتنوع ما بين الدراجات الهوائية واليوغا والسباحة، وتستضيف منطقة حتا بطولات الدراجات الهوائية الجبلية وسباقات الطريق الجبلية، حيث تجمع منطقة حتا عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع وتمتلك من المقومات التي تؤهلها لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية والمحلية، ويعمل مجلس دبي الرياضي على تطوير البنية التحتية الرياضية وتنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة فيها لزيادة الوعي المجتمعي بجمال منطقة حتا والتنوع الجغرافي والبيئة الجبلية التي تتميز بها، لتصبح وجهة رياضية مميزة في الدولة والمنطقة.

كما سيكون شارع جميرا من أكثر المناطق التي تشهد مشاركة عشرات الآلاف في الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقام فيها، ومن أبرز هذه الفعاليات ماراثون دبي الذي يشارك فيه أكثر من 35 ألف متسابق، وسباق سيجنا بارك للجري المجتمعي الذي يشارك فيه أكثر من 3000 متسابق، ويشارك مجلس دبي الرياضي في مشروع جميرا الذي يتضمن العديد من المبادرات والأنشطة للاحتفاء بشارع جميرا لارتباط هذا الجزء من إمارة دبي بتاريخها ولكونه شاهداً على تطور دبي وجسراً يربط ماضيها بحاضرها، ويهدف المشروع لتحويل منطقة جميرا لوجهة ثقافية ونقطة جذب للمبدعين من كل مكان.

وتشهد مختلف مناطق دبي تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية التي تقام بدعم وتنظيم مجلس دبي الرياضي.