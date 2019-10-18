تحدي اللياقة مبادرة محفزة لشرطة دبي

المصدر: دبي - خالد المهيري

تستعد القيادة العامة لشرطة دبي بقوة للدخول في غمار «تحدي دبي للياقة البدنية» الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 16 نوفمبر المقبل، عبر عدد من الفعاليات المميزة، بهدف تعزيز مفهوم السعادة والإيجابية عبر ممارسة الرياضة.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»، أن مبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للعام الثالث على التوالي، محفزة للقيادة العامة لشرطة دبي، وكل الفئات الموجودة فيها، وهي إيجابية، وتذكير بأن الرياضة مهمة في حياتنا في كل الجوانب.

وأضاف قائلاً: «في كل عام تحتفي دبي بالرياضة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الرؤية السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفارس والرياضي والداعم لكل الرياضيين في المجالات كافة، وصاحب هذه المبادرة الرائدة ليس على مستوى المنطقة فقط، بل في العالم، إذ إننا في كل عام نشاهد كل أفراد المجتمع يشاركون بكل حيوية ونشاط في فعاليات التحدي».

أولوية

وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن التوجيهات الحكومية هي أولوية قصوى، لذا ستكون لدينا مبادرات رياضية لجميع العناصر العاملة في الشرطة وكذلك أسرهم، إضافة إلى المتعاملين مع القيادة العامة عبر قسم إسعاد المتعاملين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تدعم مثل هذه المبادرات المميزة، التي تصب في خدمة المجتمع، ونحن كمؤسسة تخدم كل فئات المجتمع، فإننا نسعى إلى أن نكون نموذجاً في الرياضة. وأضاف قائلاً: «تحدي دبي بالنسبة إلينا هي منافسة الفرد لنفسه ولإرادته على أن يعيش حياة صحية وسليمة، والرياضة هي الوسيلة التي من شأنها تمكين الإنسان من الحياة بصورة أفضل، والارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على صحته، وتحقيق أعلى مستويات سعادته».

سعادة

ومن جانبه، أكد العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، أن مبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للعام الثالث على التوالي، تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مفهوم السعادة والإيجابية لدى الناس، والرياضة هي واحدة من الوسائل التي تحقق هذه الأهداف.

وأضاف العميد خالد شهيل أن الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ممثلةً بإدارة الشؤون الرياضية، قد أعدت العدة للمشاركة في «تحدي دبي للياقة البدنية»، إضافة إلى الأنشطة التي ستنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، وأفراد المجتمع بمختلف أعمارهم، والفعاليات الرئيسة، إذ تم تشكيل عدد من الفرق المتخصصة من كل الإدارات للمشاركة في هذه الفعاليات.