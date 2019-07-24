حديقة عجمان.. 24 ساعة من الرياضة والترفيه

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

استحقت الحديقة الرياضية في منطقة الحميدية بعجمان، أن تكون الأولى من نوعها في الإمارات لمزجها الترفيه بالرياضة، وهي واحدة من أهم الحدائق العامة، بل الأكثر تميزاً وتفرداً، بإطلاقها مفهوم الرياضة مقترناً بالمتعة من خلال مرافقها الواسعة وهي تضم الكثير من العناصر التي تجذب الزوار، وهي بمثابة محطة مهمة للترويح عن النفس، والتمتع بمرافقها المجانية المميزة.

وما زاد من تفردها، مواعيدها المفتوحة على مدار الـ 24 ساعة خلال أيام الأسبوع السبعة وتعتبر من أهم المشاريع المتميزة التي أنجزتها بلدية عجمان.

وتمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، في منطقة الحميدية، وبتكلفة أكثر من 5 ملايين درهم، بهدف زيادة الرقعة الخضراء، والارتقاء بها كمدينة حديثة خضراء ينعم سكانها بالعيش الصحي الآمن، وتستقطب الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم ليتمتعوا بأجواء نقية وصحية يحيط بها النشاط الرياضي من كل جانب من خلال تعدد ملاعبها في مختلف الألعاب.

ومنذ الوهلة الأولى التي تطل فيها على الحديقة الرياضية، سرعان ما تشعر بأنك أمام صرح ترفيهي صحي يقصده الأطفال، والعائلات، والموهوبون الرياضيون، من أجل الاستمتاع بالفعاليات وممارسة الرياضة وسط بيئة تتوافر فيها كل المقومات الخدمية.

مرافق الحديقة

تضم الحديقة ملعب كرة سلة وملعب كرة قدم وملعب طائرة، فضلاً عن وجود مضمار للركض وممر مطاطي للمشي وممر خاص بالدراجات الهوائية، بما يشرّع الأبواب أمام المواهب لممارسة هواياتهم ورياضاتهم المفضلة بكل راحة ورفاهية.

وتتميز بوجود الجلسات المظللة بالحديقة، والتي توفر الجلسات الأسرية الهادئة، كما تضم ركن ألعاب خاصاً بالأطفال الذين يرافقون عائلاتهم، وتقيم الحديقة جملة من الفعاليات والمبادرات والمسابقات اليومية والأسبوعية بالتعاون مع العديد من الجهات المبادرة لتأمين الأجواء الهانئة والرغدة لمرتادي الحديقة من كافة الأعمار.

وتهدف الحديقة لتهيئة المناخ المناسب والنموذجي لممارسة الرياضة مع توفير الوقت والجهد على سكان المدينة وعلى الوافدين من خارجها القاصدين أماكن الرياضة في شتى ضروبها، إذ تعتبر بوصلة مهمة تحدد الأماكن التي يقصدونها وموقعها على أرض الواقع من دون جهد يذكر، ويتوفر في الحديقة قسم خاص بالمطاعم والكافتيريات الحديثة في الموقع الاستثماري للحديقة.

ورغم توافد الزوار على مدار الـ 24 ساعة، تجد الحديقة اعتناء خاصاً سواء في توفير خدمة الحراسة والأمن على مدار ساعات اليوم، كما يتواجد موظفون ومفتشون من إدارة الزراعة والحدائق العامة في الفترة المسائية من الرابعة والنصف إلى التاسعة والنصف.

إعجاب الزوار

وعبر رضا عبد الحميد من مصر ويعمل في الدفاع المدني في دبي، وهو من سكان عجمان، عن سعادته الكبيرة لوجود هذه الحديقة النموذجية بالقرب من منطقة سكنه، وقال إنه يحرص دائماً على الحضور للحديقة أسبوعياً مع كل أفراد أسرته، كما يحرص على إحضار ابنه محمد أكثر من مرة في الأسبوع ليمارس معه الرياضة.

وأرجع عبد الحميد، تزايد الزوار من العائلات لكون الحديقة تتوفر فيها سبل ممارسة الرياضة مع الترفيه، فالكثير من الأبناء يميلون للرياضة وفي نفس الوقت تريد العائلات الاستمتاع بأجواء ترفيهية.

وقد اختصرت الحديقة الرياضية كل ذلك في مكان وتوقيت واحد، زيادة على أن أولياء الأمور يكونوا أكثر اطمئناناً على أبنائهم الممارسين للرياضة أمام أعينهم، بل ان الكثيرين يمارسون الرياضة جنباً إلى جنب مع أبنائهم، وقال إن الحديقة الرياضية صنعت أجواء أسرية حقيقية.

تفرد

وذهب السوداني عثمان صيام في ذات الاتجاه، مؤكداً على تفرد الحديقة، لاسيما مواعيدها المفتوحة طوال ساعات اليوم، بما يتيح الفرصة لكل من لديه ظروف للحضور في الوقت الذي يناسبه، موضحاً أن هذه الميزة جعلت كثيراً من الأصدقاء يتجمعون لممارسة الرياضة سواء في ملاعب كرة القدم أو على الأجهزة الخاصة بالتمارين الفردية في أوقات ما بعد منتصف الليل وخلال ساعات الفجر.

وعبر السوري فراس الحمداني عن إعجابه الكبير بالفكرة وتنفيذها بشكل جيد، جعل كثيراً من العائلات تحرص على زيارة الحديقة، وتوفر الوقت المناسب للكثيرين الذين يريدون الترفيه لأفراد الأسرة وممارسة الرياضة، وامتدح تخصيص مختلف الملاعب في الحديقة بما فيها الممشى المطاطي الذي يتيح الفرصة لكبار السن لممارسة هواياتهم.

أحمد المهيري: الرياضة أسلوب حياة

أوضح أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة في بلدية عجمان، أن الفكرة كانت متفردة في إنشاء الحديقة الرياضية، لما تميزت به من تجهيزات خاصة جعلت للرياضة عنواناً عريضاً يستقطب مختلف الفئات.

مشيراً في ذلك إلى أهمية ممارسة الرياضة للجميع لتصبح أسلوب حياة، وتوفرت في الحديقة مختلف المعدات الرياضية الخاصة بالتمارين للكبار والصغار من الجنسين، زيادة على توفر الملاعب لممارسة الألعاب الجماعية كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة.

وأكد المهيري، حرصهم لتوفير كل سبل الراحة والترفيه للزوار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وعبّر المهيري، عن سعادتهم بأن تكون الحديقة الرياضية المكان المثالي للزوار.

كرة القدم تستحوذ على الاهتمام الأكبر

يستحوذ نشاط كرة القدم على الاهتمام الأكبر في الحديقة الرياضية من مختلف الأعمار، ناشئين وشباباً وكباراً، ورغم كثافة توافد هواة كرة القدم للحديقة، إلا أن التنسيق بين الزوار يتم بشكل مميز لكون الحديقة متاحة على مدار ساعات اليوم، وتنشط فئة الكبار في ممارسة كرة القدم في الفترة المسائية بين الساعة السادسة والعاشرة.

فيما تتوزع فئتا الشباب والناشئين في بقية ساعات اليوم، ومن اللافت أن كثيراً من الشباب يمارسون كرة القدم في أوقات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر، بما يتوافق مع «شيفت الدوام»، ويبدو الأمر أشبه بالأكاديمية الكروية بالنسبة لفئة الناشئين الصغار الذين يحضرون في وقت مبكر للفترة المسائية.

واتفق مجموعة من الشباب هواة كرة القدم، على أن مجانية الحديقة وتوفر الملاعب طوال اليوم، كان عنصراً مهماً لهم لتنسيق الوقت ومداومة الحضور للحديقة، ورغم اختلاف الطقس كثيراً في فصل الصيف، إلا أن ملاعب كرة القدم لا تخلو من التمارين في وقت متأخر من الليل حتى ساعات الصباح الأولى، فيما يتكاثف النشاط طوال اليوم بعد انتهاء فصل الصيف.

أرقام

افتتحت الحديقة في 16-2-2017

وتضم 5 ملاعب

تصل عدد المعدات الخاصة بممارسة تمارين اللياقة البدنية 32 جهازاً.

وبلغ عدد الزوار للحديقة الرياضية في عام 2018، أكثر من 90 ألف شخص معظمهم من العائلات.

في سطور

الموقع: الحميدية 1

المساحة: 40.000 م2

مواعيد الزيارة: 24 ساعة

التصميم الزراعي: مسطحات خضراء، أشجار، شجيرات،

محمية طبيعية، أشجار غاف.

الخدمات: ممشى مطاطي، ممشى للدراجات،

ملاعب، أجهزة رياضية، ألعاب أطفال،

مواقع استثمارية، كافتيريات.