3 ذهبيات تضع الإمارات على قمة جوجيتسو آسيا

المصدر: أولان باتور - البيان الرياضي

واصل لاعبو منتخبنا الوطني للجوجيتسو التألق على بساط النسخة الرابعة من بطولة آسيا، التي تستضيفها العاصمة المنغولية أولان باتور، وحلق لاعبونا أمس بذهبيتين وبرونزية، ليصل مجموع ميداليات المنتخب الوطني إلى سبع ميداليات ملونة (3 ذهبيات - 4 برونزيات)، واعتلت الإمارات قمة البطولة بحصدها ثلاث ذهبيات وجلست على عرش منافسات الرجال التي اختتمت مساء أمس، وحلت في المركز الثاني في الترتيب العام كوريا الجنوبية بذهبيتين، وتساوت كل من الأردن وتايلاند في المركز الثالث بحصد ذهبية واحدة لكل منهما، وعلى صعيد ميداليات الأمس، فقد حصد الذهبيتين الجديدتين عمر الفضلي في وزن تحت 62 كغ وزايد الكثيري في وزن تحت 56 كغ، فيما حصد البرونزية علي الغيثي في وزن تحت 56 كغ، وكان لاعبنا فيصل الكتبي قد حقق ذهبية وزن تحت 85 كغ في اليوم الافتتاحي للبطولة، وحضر منافسات الأمس اليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات ومبارك المنهالي مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الآسيوي.

منافسات الفتيات

وتنطلق اليوم منافسات الفتيات في بطولة آسيا، حيث تجرى نزالات سبعة أوزان مختلفة، ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بست لاعبات بواقع ستة أوزان حيث تشارك وديمة اليافعي في منافسات وزن 45 كغ، فيما تشارك ريم عبد الله في وزن 48 ومها الهنائي وحصة الشامسي في وزن 57، وبشاير المطروشي في وزن 63 ومريم الأميري في وزن فوق 70 كغ.

المستقبل بخير

وجاء أداء كل من زايد الكثيري وعمر الفضلي ليؤكد أن مستقبل جوجيتسو الإمارات بخير وأنه على الدرب الصحيح، ويسير وفق العمل الممنهج من جانب الاتحاد في تجهيز جيل من الشباب القوي ليحمل راية الوطن في دورة الألعاب الآسيوية التي سوف تقام في الصين عام 2022، وحلق البطل الواعد زايد الكثيري بذهبية وزن تحت 56 كجم بعد أداء رائع تمكن خلاله من الفوز في ثلاث مباريات أمام مدارس فنية مختلفة، حيث واجه في المباراة الثانية لاعباً فلبينياً بعد انسحاب منافسه في المباراة الأولى، فيما واجه في المباراة الثالثة لاعباً تايلاندياً، وفي المباراة النهائية لعب أمام الفلبيني الثاني بينا جارولو وحقق الفوز عليه بجدارة.

ملك الإخضاع

وأثبت النجم عمر الفضلي أنه ملك الإخضاع في آسيا عندما تغلب على ثلاثة لاعبين بإعلان استسلامهم في أقل من دقيقتين، فيما اكتسح منافسه في المباراة النهائية بست نقاط مقابل لا شيء ليؤكد أنه واحد من الأبطال الذين ينتظرهم مستقبل واعد على المستوى القاري وكذلك العالمي، وخاض «ملك الإخضاع» أربع مباريات حتى وصل للنهائي، وجاءت قرعته في مواجهة ثلاثة لاعبين منغوليين وياباني وحيد، وجاءت ضربة بداية الفضلي في منافسات الأمس أمام الياباني نسو ماكي الذي أعلن استسلامه بعد أقل من دقيقتين على بداية اللقاء عقب أن تمكن بطلنا من السيطرة عليه بشكل كامل، وجاء النزال الثاني على الوتيرة نفسها، حيث واجه المنغولي باتاموك الذي استسلم في أقل من دقيقتين أيضاً، ولم يستغرق مواطنه باتار شلون أكثر من المدة نفسها في يد الفضلي ليعلن خسارته أمام بطل الإمارات والعالم، وجاءت المباراة النهائية الاستثناء الوحيد في نزالات صاحب ذهبية تحت 62 كجم، حيث واجه المنغولي أوزي توجوخ وفاز عليه بالستة عن جدارة واستحقاق.

بانايوتوس: أبوظبي تجاربها ناجحة

أعرب اليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي تحققه النسخة الرابعة من بطولة آسيا، وقال: البطولة ظهرت بمستوى رائع وأكدت أن اللعبة تتطور بشكل كبير على مستوى القارة الصفراء، وأضاف: من دون شك العاصمة الإماراتية تسهم في إثراء الدول الآسيوية بتجاربها الناجحة مع اللعبة، لاسيما في ظل التطور غير العادي لجوجيتسو الإمارات على مختلف الأصعدة المحلية والقارية والدولية، وشدد على أن الاتحاد الدولي سعيد للغاية بالنجاحات التي يقوم بها الاتحاد الآسيوي برئاسة عبد المنعم الهاشمي، مؤكداً أن الجميع في الاتحاد القاري يقوم بمجهودات جبارة من أجل المضي قدما في طريق النجاح وتنفيذ الاستراتيجية المتميزة التي نتج عنها كل هذه الإنجازات بزيادة عدد الدول الأعضاء وكذلك مضاعفة عدد البطولات وأيضاً توسيع قاعدة الممارسين في كل دولة.