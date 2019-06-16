روشا «ملك بساط» موسكو أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

واصل البرازيلي جواو روشا لاعب فريق سول فايترز، تألقه على بساط الجوجيتسو العالمي، وذلك بعد أن حلق بقلب ملك البساط، ضمن منافسات جولة موسكو بطولة أبوظبي غراند سلام، التي انطلقت أمس بصالة ترامف أرينا بالعاصمة الروسية.

وحلق روشا باللقب، بعد الفوز على مواطنه كينان دوارتي لاعب أتوس، الذي حل ثانياً، وحل ثالثا البرازيلي ردوسون تيليس لاعب فريق براسا. توج الأبطال معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وألكسندر فاريا الشريك المحلي للبطولة.

حضر المنافسات أحمد سالم الوحيشي سفير اليمن لدى جمهورية روسيا الاتحادية، والعقيد الركن مهندس خالد الكعبي الملحق العسكري بسفارة الدولة بجمهورية روسيا الاتحادية، والعقيد ضاحي عبد الله الكعبي نائب الملحق العسكري، وعلي الحوسني مستشار سفارة الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

وفي منافسات الحزام الأزرق، التي استمرت لأكثر من أربع ساعات، حصد لاعبو أنديتنا 40 ميدالية ملونة، بواقع 14 ذهبية، و13 فضية و13 برونزية.

وحصلت الإمارات على المركز الثاني في الترتيب العام لمنافسات الأمس، برصيد 8700 نقطة، من خلال 86 فوزاً، حصل لاعبو الأندية فيها على 14 ذهبية، و 13 فضية و13 برونزية. أما صدارة الترتيب العام للدول، فذهبت إلى روسيا برصيد 13340 نقطة، أما المركز الثالث ، فكان من نصيب المملكة العربية السعودية.

إنجاز

وكانت أبرز ميداليات لاعبي ولاعبات أنديتنا، ذهبية ريم عبد الله لاعبة بن ياس بطلة العالم في وزن 49 كغم، وذهبية ريم العبيدلي لاعبة بني ياس في وزن 70 كغم، وذهبية ميرة الراشدي لاعبة العين في وزن 48 كغم، وذهبية هزاع القبيسي في وزن 73 كغم، وذهبية مهدي خالد العولقي لاعب بني ياس في وزن 66 كغم، وذهبية عمر السويدي لاعب بني ياس في وزن 50 كغم.

وتختتم اليوم البطولة بإقامة منافسات ثلاثة أحزمة، هي البنفسجي والبني والأسود، وتبدأ النزالات في العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت روسيا، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات، على أن تختتم في السادسة مساء بنهائيات الحزام الأسود.

تجربة مضيئة

أكد معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، أن إقامة جولة موسكو من بطولة أبوظبي غراند سلام، تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها اللعبة على مستوى العالم، من خلال الوجود في خمس مدن كبرى، هي أبوظبي ولندن وريو دي جانيرو ولوس أنجلوس وطوكيو.

وأكد أن حجم المشاركة بوجود أكثر من 550 لاعباً ولاعبة من أربعين دولة، يؤكد المكانة الكبيرة التي حققتها البطولة، والشهرة الواسعة التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية.

وقال: قيادتنا الرشيدة، حريصة كل الحرص على دعم الرياضة والرياضيين، لا سيما أن الرياضة أحد أهم وسائل التواصل ودعم المحبة بين الشعوب، وخير دليل على ذلك مشهد البطولة.

وتابع: الإمارات دائماً رسالتها السلام والمحبة، ومثل هذه البطولات الكبرى، تدعم هذا النهج السامي الذي رسخه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانتهجه من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الراعي الدائم للرياضة والرياضيين، وصاحب البصمات البيضاء والواضحة في مختلف المجالات والميادين.

ووجّه الخييلي، الشكر إلى اتحاد الجوجيتسو، برئاسة عبد المنعم الهاشمي، مؤكداً أن الاتحاد صاحب تجربة رائدة، من خلال النجاح الرائع الذي حققته اللعبة في الداخل، من خلال وجود قاعدة ممارسة عريضة في سنوات قليلة، وكذلك في الخارج، من خلال البطولات الكبرى، مثل أبوظبي غراند سلام، التي أصبحت علامة مميزة ومضيئة في سماء الجوجيتسو العالمي.

رسالة سلام ومحبة

وصف أحمد سالم الوحيشي، سفير اليمن لدى دولة روسيا الاتحادية، بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو بأنها رسالة سلام ومحبة من الإمارات إلى العالم، وقال خلال وجوده وتتويجه الفائزين في المنافسات أمس: الرياضة وسيلة رائعة لنشر السلام والمحبة بين الشعوب والإمارات سباقة دائماً في نشر الحب بين كل الشعوب .

ومن هذا المنطلق نرى أن هذه البطولة تعد أحد أهم وسائل نشر أسس التنافس الشريف بين اللاعبين. وأضاف: هناك أربعون جنسية حضروا على بساط البطولة وهذا أكبر دليل على أن الحدث له مكانة كبيرة على مستوى العالم.